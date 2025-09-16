Aprueban proyecto que garantiza acueducto en Cundinamarca por los próximos 20 años

Escucha este artículo
La Asamblea Departamental de Cundinamarca, aprobó la ordenanza que da vida al nuevo Plan Departamental de Aguas (PDA), el cual destina más de $1,9 billones en recursos departamentales y cerca de $620.000 millones de cofinanciación municipal para proyectos de abastecimiento hídrico y tratamiento de aguas residuales.
Esta millonaria inversión permitirá invertir durante 20 años en proyectos de acueducto y alcantarillado, con participación de municipios y Nación, en beneficio para los 116 municipios del departamento. “Este esfuerzo asegura el derecho al agua para las próximas generaciones y nos prepara para enfrentar juntos los desafíos del cambio climático”, destacó el gobernador, Jorge Rey.
El proyecto financiará infraestructura que reduzcan la contaminación de las fuentes hídricas, modernicen los sistemas de acueducto y alcantarillado, y garanticen la continuidad y calidad del servicio.
Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento para el Manejo Empresarial, son la estrategia del Estado para acelerar el crecimiento de las coberturas y mejorar la calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Estos planes se desarrollan bajo alguno de estos principios:
- Estructuración de la entrada de operadores especializados para la prestación de los servicios, la consolidación de los existentes o la creación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias eficientes, bajo la coordinación del Departamento y con el apoyo técnico de la Nación.
- Fortalecer la gestión en las zonas rurales mediante programas de asistencia técnica, capacitación y adopción de tecnologías costo-efectivas y sostenibles.
- Articular las políticas y acciones de agua potable y saneamiento con las de desarrollo urbano, particularmente en lo que se refiere a la generación de suelo para vivienda de interés social y a la implementación de los programas integrales de mejoramiento integral de barrios, macroproyectos de interés social nacional, renovación y redensificación urbana.
"El éxito de los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento dependerá de la eficiente y coordinada interacción entre los actores involucrados, donde los Departamentos serán los líderes del proceso, y articuladores entre el Gobierno Nacional y los actores locales“, destaca la Empresa Pública de Cundinamarca S.A. E.S.P.
