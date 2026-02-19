Imprudente y agresivo: motero golpeó anciano, que le reclamó por transitar en zona peatonal

La situación se tornó aún más tensa cuando, según las grabaciones, el motociclista tomó el celular del adulto mayor, al parecer como forma de reclamar por un supuesto daño a su motocicleta. Al mismo tiempo, uno de los vecinos tenía en su poder el teléfono del agresor. Foto: Movilidad

Un nuevo caso de intolerancia en el noroccidente de Bogotá quedó registrado en video, luego de que un motociclista agredió a un adulto mayor, en medio de una discusión, luego de que la víctima le reclamara por transitar por una zona peatonal. Los hechos ocurrieron en el barrio El Plan, en la localidad de Suba, en inmediaciones de la calle 152 con carrera 72.

En las últimas horas se ha viralizado este video en el que se evidencia la agresión de un motociclista a un adulto mayor.



“Le dijo que no pasara por ahí”

De acuerdo con los testimonios en los videos, el conflicto se originó cuando el adulto mayor le pidió al motociclista que no circulara por un paso destinado a peatones, el cual, incluso, estaba bloqueado con lgunas piedras. El conductor, no solo hizo caso omiso al reproche sino que quitó las piedras y luego se bajó del vehículo para atacar al anciano.

En una de las grabaciones se observa cómo el motociclista, aún con el casco puesto, golpea al adulto mayor con puños y patadas, mientras una de las testigos registra lo ocurrido con su celular y otras le piden que no le pegue.

En un segundo video, el agresor aparece sin casco, con aparente intención de continuar el ataque. En ese momento, un ciclista se interpuso entre ambos para evitar una nueva agresión. En medio de la escena, otros ciudadanos intentaron alertar a las autoridades y registraron la placa del vehículo, como parte de las acciones para denunciar lo ocurrido.

La situación se tornó más tensa cuando, según las grabaciones, el motociclista tomó el celular del adulto mayor, al parecer como forma de reclamar por un supuesto daño a su motocicleta. Al mismo tiempo, uno de los vecinos tenía en su poder el teléfono del agresor.

Aunque ambos dispositivos fueron devueltos, se produjo un nuevo forcejeo, debido a que el motociclista se resistía a entregar el celular de vecino. En medio del altercado, insistía en que su vehículo había resultado afectado.

El caso generó una ola de rechazo en redes sociales, donde cientos de usuarios condenaron la agresión y pidieron mayor control frente a los actos de intolerancia en el espacio público. También insistieron en la importancia de respetar las zonas peatonales y resolver los conflictos por vías pacíficas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existe una denuncia formal ni si el presunto agresor ha sido plenamente identificado. Entretanto, el episodio reabre el debate sobre la convivencia ciudadana y la violencia cotidiana en las calles de Bogotá.

