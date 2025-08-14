No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Motociclista murió tras chocar con un Transmilenio en la NQS, cerca a El Campín

Las autoridades indagan cómo ocurrieron los hechos. La Secretaría de Movilidad se solidarizó con la familia de la víctima.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
14 de agosto de 2025 - 06:28 p. m.
Las autoridades investigan las causas del siniestro vial.
Las autoridades investigan las causas del siniestro vial.
Foto: Bogotá Tránsito
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un aparatoso accidente se registró en la NQS con calle 53 en horas de la mañana del jueves 14 de agosto. Como resultado, un motociclista perdió la vida, sumándose a los más de 220 habitantes de la capital fallecidos en siniestros viales durante el primer semestre de este año.

Le puede interesar: Búsqueda de Valeria Afanador, de 10 años: ofrecen $20 millones de recompensa

Los reportes preliminares de los servicios de la Secretaría de Movilidad indicaron: “reportamos siniestro vial con fatalidad en la localidad de Teusaquillo, entre bus articulado y motociclista en la Av. NQS con calle 53, sentido norte-sur”.

Por motivo del accidente se realizó un cierre total de la calzada rápida y se implementó a su vez un cierre vial sobre avenida hacia al sur y se habilitaron varios desvíos.

Este duró un par de horas mientras avanzaron los trabajos de criminalística, pues aún se desconocen las causas de que el motociclista perdiera el control y acabara chocando con el articulado.

“El sector Movilidad y el Distrito lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida", agregó la cartera de movilidad sobre el siniestro que engrosa la lista de víctimas en Bogotá.

Preocupan las cifras de moteros muertos en accidentes

Entre el 1 de enero y el 16 de junio de 2025, según datos preliminares, en Bogotá la siniestralidad vial dejó 225 personas fallecidas. De este total, 72 % son hombres y 28 % mujeres, la mayoría entre 18 y 34 años. Además, 8.840 personas resultaron lesionadas.

Los sábados, seguidos por los viernes, son los días con más siniestros viales. Las horas más críticas fueron de 4:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

Fallecidos por tipo de actor vial:

  • 42 % motociclistas
  • 41 % peatones
  • 12 % ciclistas
  • 5 % usuarios de vehículos de cuatro o más ruedas

El análisis de los datos arrojó que mayoría de los motociclistas fallecidos estuvieron involucrados en siniestros con vehículos de carga; mientras que los peatones fallecieron por siniestros con motos o vehículos livianos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Accidente de transito

motociclista accidentado

Movilidad

Movilidad en Bogotá

 

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 11 minutos
Raro...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar