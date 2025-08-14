Motociclista murió tras chocar con un Transmilenio en la NQS, cerca a El Campín

Las autoridades investigan las causas del siniestro vial. Foto: Bogotá Tránsito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un aparatoso accidente se registró en la NQS con calle 53 en horas de la mañana del jueves 14 de agosto. Como resultado, un motociclista perdió la vida, sumándose a los más de 220 habitantes de la capital fallecidos en siniestros viales durante el primer semestre de este año.

Le puede interesar: Búsqueda de Valeria Afanador, de 10 años: ofrecen $20 millones de recompensa

Los reportes preliminares de los servicios de la Secretaría de Movilidad indicaron: “reportamos siniestro vial con fatalidad en la localidad de Teusaquillo, entre bus articulado y motociclista en la Av. NQS con calle 53, sentido norte-sur”.

Por motivo del accidente se realizó un cierre total de la calzada rápida y se implementó a su vez un cierre vial sobre avenida hacia al sur y se habilitaron varios desvíos.

Este duró un par de horas mientras avanzaron los trabajos de criminalística, pues aún se desconocen las causas de que el motociclista perdiera el control y acabara chocando con el articulado.

“El sector Movilidad y el Distrito lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida", agregó la cartera de movilidad sobre el siniestro que engrosa la lista de víctimas en Bogotá.

[11:57 a.m.] #MovilidadAhora | Finalizan labores de criminalística . Se levantan los cierres viales y se habilita la Av. NQS al sur. @BogotaTransito y @SectorMovilidad, lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida. https://t.co/UeX5YIeMnH pic.twitter.com/clRirSqwlp — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 14, 2025

Preocupan las cifras de moteros muertos en accidentes

Entre el 1 de enero y el 16 de junio de 2025, según datos preliminares, en Bogotá la siniestralidad vial dejó 225 personas fallecidas. De este total, 72 % son hombres y 28 % mujeres, la mayoría entre 18 y 34 años. Además, 8.840 personas resultaron lesionadas.

Los sábados, seguidos por los viernes, son los días con más siniestros viales. Las horas más críticas fueron de 4:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

Fallecidos por tipo de actor vial:

42 % motociclistas

41 % peatones

12 % ciclistas

5 % usuarios de vehículos de cuatro o más ruedas

El análisis de los datos arrojó que mayoría de los motociclistas fallecidos estuvieron involucrados en siniestros con vehículos de carga; mientras que los peatones fallecieron por siniestros con motos o vehículos livianos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.