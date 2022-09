Movilidad hoy: Así arranca el día sin carro y sin moto en Bogotá

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica, pero hoy tendrá un respiro. La capital se suma a la jornada mundial del día sin carro, que se realizará en simultáneo en 2.000 ciudades, de 46 países, que apunta a abordar las preocupaciones en torno al transporte, a mejorar la equidad en la movilidad y visibilizar los beneficios de los medios alternativos para la ciudad y el medio ambiente.

La jornada comenzará a las 5:00 de la mañana y se extenderá hasta las 9:00 de la noche. Para planear mejor su ruta este jueves 22 de septiembre, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; cómo opera Transmilenio, y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Para este día sin carro y sin moto en Bogotá, la Secretaría de Movilidad estableció que no contarán con el permiso de circulación los vehículos cuyos propietarios o locatarios hayan solicitado Pico y Placa Solidario.

“Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (”Pico y Placa Solidario”) y los vehículos con la excepción de ocupación de tres (3) o más personas, incluyendo el conductor, no contarán con permiso de circulación en la jornada de día sin carro y sin motocicleta, establecida en el presente Decreto”, manifestó la entidad.

Aunque se tendrán taxis como alternativa de movilidad, estos vehículos tendrán pico y placa en su horario habitual: de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. Para este jueves la restricción aplica para placas terminadas en 5-6.

El sistema empieza operación con normalidad. Por ser una jornada especial, las estaciones de Transmilenio abrieron media hora antes de lo usual, es decir, desde las 3:30 y 4:00 a.m y sus cierres serán a la 1:00 a.m del viernes 23 de septiembre. Adicionalmente, se pondrá en operación el 100 % de los articulados en hora pico y se reforzará el servicio entre las 9:00 a.m y las 4:00 p.m. A su vez, los sistemas duales operarán en su recorrido habitual por la Carrera Séptima y en la troncal Calle 26.

Como parte de las obras de la troncal de Transmilenio por la avenida 68, la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre de dos carriles sentido Sur – Norte, entre la av. calle 53 y la av. calle 63. El cierre se extenderá hasta mayo del próximo año. Los usuarios continuarán transitando por los tres carriles que quedarán habilitados, un carril en contraflujo por la calzada rápida occidental y dos carriles sobre la calzada oriental.