Estas son las marchas y movilizaciones previstas en Bogotá entre el 10 y el 15 de marzo

Entre el 10 y el 15 de marzo se realizarán marchas y plantones en distintas localidades de Bogotá. Foto: Andrés Torres

Durante la semana del 10 al 15 de marzo, Bogotá tendrá varias marchas, plantones y actividades culturales convocadas por colectivos sociales, organizaciones ciudadanas y comunidades académicas.

Las movilizaciones se concentrarán principalmente en las localidades de Engativá, Santa Fe y Teusaquillo, en le occidente y el centro de la ciudad, por lo que las autoridades advierten que podrían presentarse afectaciones en la movilidad y en la operación de algunas rutas troncales y zonales de TransMilenio.

Como es costumbre, las jornadas contarán con el acompañamiento con el grupo de gestoras y gestores de convivencia del Distrito, quienes estarán presentes para garantizar el derecho a la protesta pacífica y facilitar el diálogo entre manifestantes y autoridades.

Agenda de movilizaciones en Bogotá

Estas son algunas de las concentraciones previstas durante la semana:

Martes 10 de marzo

A las 9:00 a. m. se realizará un plantón denominado “Mitin contra Securitas Colombia S.A.”, programado en la avenida calle 26 #92-31, en la localidad de Engativá.

Miércoles 11 de marzo

Entre la 1:00 p. m. y las 6:00 p. m., la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (sede ASAB), en la localidad de Santa Fe, será escenario de un evento cultural y plantón convocado por estudiantes, con reivindicaciones relacionadas con el acoso y la seguridad en espacios académicos.

Jueves 12 de marzo

A partir de las 9:00 a. m. se llevará a cabo una marcha en el marco del Paro Distrital de 24 horas. La movilización iniciará en el Centro Administrativo Distrital (CAD), sobre la carrera 30, y se dirigirá hacia la Secretaría de Educación del Distrito, en la localidad de Teusaquillo.

Domingo 15 de marzo

Desde las 10:00 a. m. está prevista la marcha por la justicia de los cuidados y la vida digna garantizada #8M. La concentración comenzará en la estación de TransMilenio Minuto de Dios y se dirigirá hacia la Alcaldía Local de Engativá y el Parque Villaluz.

Posibles afectaciones en la movilidad

Debido a estas movilizaciones, las autoridades no descartan cierres viales temporales, desvíos en algunos corredores y ajustes en la operación de rutas de TransMilenio y del sistema zonal, especialmente en los sectores cercanos a los puntos de concentración.

Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación y mantenerse atentos a los reportes oficiales de movilidad durante la jornada.

Las autoridades recordaron que el derecho a la protesta pacífica está garantizado, pero hicieron un llamado a mantener el respeto y la convivencia en el espacio público.

Entre las principales recomendaciones están:

Planificar los recorridos teniendo en cuenta posibles cierres o desvíos viales.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de movilidad.

Participar de forma pacífica y respetuosa en caso de asistir a alguna movilización.

Las jornadas contarán con el acompañamiento de gestoras y gestores de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno, quienes estarán presentes para facilitar el diálogo y garantizar el desarrollo pacífico de las manifestaciones.

