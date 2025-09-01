Movimiento de graderías en Vive Claro: Ocesa responde tras show de Green Day

AME2569. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/08/2025.- Personas trabajan en la adecuación de las graderías del nuevo centro de eventos Vive Claro, distrito cultural este jueves, en Bogotá (Colombia). El distrito cultural Vive Claro, el espacio de espectáculos más grande de Colombia con capacidad de hasta 40.000 personas y que acogerá conciertos de artistas internacionales como Kendrick Lamar, Imagine Dragons o Shakira, se inauguró en la capital del país. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

El domingo 24 de agosto cerca de 35.000 personas colmaron las graderías del Vive Claro, para vivir el show de la banda norteamericana Green Day, que llegó al país en medio de su gira mundial The Saviors Tour.

Aunque el concierto finalizó según lo planeado y no se presentaron incidentes, numerosos asistentes recurrieron a redes sociales para compartir su experiencia en el escenario temporal operado por Ocesa. Muchos señalaron el movimiento de las graderías durante el espectáculo. Si bien en ese tipo de escenarios el movimiento es normal, máxime si se trata de un concierto de rock, la sensación de decenas de asistentes fue de inseguridad y de alarma.

¿Qué dice Ocesa?

La empresa operadora del escenario advierte que el vaivén de las graderías es normal y previsible en este tipo de espectáculos. Aseguran que, cuando miles de personas se mueven al mismo tiempo, se genera una carga dinámica que se distribuye a través de la estructura para evitar que la energía se concentre en un solo punto, lo que provoca el movimiento percibido por los asistentes.

También explican que, como ocurre con puentes o rascacielos, la estructura está diseñada para flexionarse ligeramente, lo que garantiza su estabilidad. Advierten que el armazón está interconectado, precisamente, para disipar las cargas y evitar riesgos.

En cuanto a las normas técnicas, Ocesa afirma que las graderías del Vive Claro cumplen estándares internacionales como la EN 13200-6 (para graderías desmontables), IStructE TDS (que regula criterios integrales para estructuras temporales) y la EN 1991-1-1 (que evalúa sobrecargas de multitud y condiciones de viento).

Señalan, además, que trabajan con la firma suiza NUSSLI para la instalación de este tipo de escenarios. Esta empresa, con más de 80 años de experiencia en graderías y estructuras temporales para eventos de talla mundial —como conciertos y carreras de Fórmula 1—, cuenta, según Ocesa, con un historial impecable y sin siniestros registrados.

Finalmente, afirman que, gracias a la experiencia de la firma encargada de la estructura, los altos estándares de calidad, las pruebas de carga certificadas, el monitoreo constante y las revisiones previas y durante cada espectáculo, no se ha detectado ningún riesgo que pueda recaer en los asistentes.

Algunas críticas

Tras el concierto de Green Day, decenas de asistentes señalaron que su experiencia se vio empañada por el vaivén de las gradas y la constante sensación de que la estructura podía ceder ante el peso y el movimiento.

“Las graderías del #ViveClaro se mueven muchísimo. No es recomendable comprar ahí”, señaló un usuario en X.

Las graderías del #viveclaro se mueven muchísimo. No es recomendable comprar ahí.

Ángel Sora, otro asistente al evento, señaló: “Sí se mueve mucho la estructura. Hubo gente que pidió bajar a preferencial, y también personal de logística; algunos se bajaron por el movimiento”.

Muy buen co cierto, excelente logistica (salvo la salida) y Dos apuntes:

1. Sector 120 (atras) se ve mejor que en el campin,

2. Si se mueve mucho la estructura, hubo gente que pidio bajar a preferencial y de logistica tambien unos se bajaron por el movimiento

Las malditas gradas son de lo peor, parecen hechas con palitos de paleta y pegados con plastilina, de la sección 112 se bajó bastante gente, el movimiento daba miedo, nada recomendable ese sitio!

Sin embargo, tras el evento y ante las quejas de los asistentes, Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger), confirmó que no se registraron afectaciones en las graderías del escenario.

Nuestro director, Guillermo Escobar, sobre el PMU del concierto de Green Day en el escenario Vive Claro:

👉 "No se registraron afectaciones en graderías. El Distrito seguirá trabajando para garantizar condiciones seguras en los eventos masivos de la ciudad".

