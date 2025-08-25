Vive Claro responde denuncias por exceso de ruido en concierto de Green Day

Vocalista, compositor y guitarrista principal de la banda de punk rock Green Day. Foto: Mauricio Alvarado

Tras las múltiples denuncias por el exceso de ruido durante el concierto de la banda estadounidense Green Day, realizado el domingo 24 de agosto, Vive Claro aclaró que cumple con los protocolos tanto de seguridad como de control de ruido.

En un comunicado oficial, indicaron que buscan adaptarse y generar un diálogo con los residentes de la zona y señalaron que, “nuestros eventos cumplen con la normatividad vigente en materia de seguridad y sonido, y revisaremos nuestros protocolos para mejorar de manera continua”.

De la mano, indicaron que han realizado un plan de mitigación de ruido, en el que entra:

La calibración del sistema de sonido a los límites recomendados por la OMS. El uso de diseños y equipos especializados para reducir emisiones. La instalación de barreras acústicas temporales. Monitoreos permanentes en zonas sensibles.

En sí, dejaron sobre la mesa, la intención de darle a los asistentes las mejores experiencias y convivir con los habitantes de la zona.

Algunas de las denuncias:

Más de 40 mil fans asistieron a una noche de música, no sin antes algunos quejarse por la ubicación de graderías o carpas que quitaban visibilidad. “Si tienen la oportunidad de ir a gradas en el Vive Claro, desaprovéchenla. Tambalea tanto que deberían registrarlo en la cuenta del Servicio Geológico Colombiano“. ”Las graderías se mueven horrible”.

A sus inconformidades se sumaron también los vecinos de sectores como Salitre El Greco, Pablo VI, La Esmeralda, Quirinal y demás, quienes grabaron con sus celulares la música que alcanzaban a escuchar desde sus viviendas y que habría sobrepasado los decibeles de ruido permitidos (65 dB) en el día y 55 dB en la noche. Así lo denunció la plataforma ciudadana ‘ActivosxElRuido’, quien llegó a medir 90 dB.

🚨BTA EN PLENA TORTURA ACÚSTICA



🎸 Vive Claro y Green Day están reventando los parlantes…

Los vecinos reportan:



🏚️ Edificios temblando

💡 Lámparas moviéndose

📈 El ruido + 90 dB



Esto NO es un concierto.

Es crueldad.#QueElRuidoNoNosCalle

Ya está aquí #LaPesteDelInsomnio pic.twitter.com/1O4PUnJhae — ActivosXElRuido (@ActivosXElRuido) August 25, 2025

La reciente Ley 2450, más conocida como Ley contra el Ruido, fijó responsabilidades a entidades territoriales, autoridades ambientales y la Policía para reducir la contaminación sonora y proteger la salud de la ciudadanía. En Bogotá, esta tarea le corresponde a la Secretaría de Ambiente, junto a las alcaldías locales y la Policía, que deben vigilar cualquier actividad que provoque ambientes sonoros excesivos que terminen por afectar o, en el peor de los casos, desplazar a los residentes.

