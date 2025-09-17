Cinco reclusos murieron tras el incendio y motín en estación de Policía de Funza

Estación de Policía de Funza durante la conflagración. Foto: Archivo Particular

La noche del martes 16 de septiembre, Bomberos de Cundinamarca confirmaron la atención hospitalaria de 12 reclusos que resultaron heridos tras un intento de amotinamiento en la estación de Policía de Funza. Horas más tarde, el gobernador, Jorge Rey, confirmó que cinco de ellos fallecieron en las últimas horas.

Rey confirmó la versión dada por Bomberos de Bogotá, en la cual, varios reclusos, quemaron colchones para provocar la conflagración. Según el gobernador, “horas después del incidente, otros internos son remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos son llevados a diferentes centros hospitalarios donde algunos de ellos fallecen”.

Anoche se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los @Bomberoscundi atienden la situación de manera inmediata, evacuan a tres de los internos,… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 17, 2025

El saldo fue de cinco fallecidos. “La información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras. En este momento, siete personas más están en observación en los centros de salud, en espera de su evolución”. Desde la Gobernación, dieron instrucción a la Policía Metropolitana de la Sabana y solicitado a la Fiscalía, iniciar la investigación que permita determinar las causas de estos hechos.

#Funza. Confirman la muerte de cinco reclusos tras el incendio y motín que se registró en la estación de Policía de Funza, la noche del martes. Otros siete permanecen en centros asistenciales del departamento. En este video se observa el inicio de la conflagración. pic.twitter.com/TXWbCT9Wn5 — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) September 17, 2025

¿Qué pasó?

Quemando colchones, reclusos se amotinaron en la estación de Policía de Funza en horas de la noche de este martes 16 de septiembre. Así lo informó la delegación de Bomberos departamental, entidad que confirmó 12 lesionados tras la conflagración.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó que sobre las 8:00 de la noche personal del cuerpo de bomberos del municipio de Funza continuaba la atención a un incendio provocado, según primeras indagaciones, por privados de la libertad en un intento de amotinamiento.

“Al parecer por un amotinamiento de personas que se encontraban privadas de la libertad. Hicimos la valoración inicial de 12 personas recluidas, las cuales son remitidas a los diferentes centros asistenciales. Al momento, la situación está bajo control”, aclaró el capitán.

Mientras continúan valorando a los lesionados, las autoridades indagan las circunstancias que rodearon el motín, pues se reportaron varias celdas con llamas y las medidas a tomar tras este intento de motín en el municipio.

Bomberos reportan incendio en estación de Policía de Funza en un intento de amotinamiento. Al menos doce reclusos atendidos en centros asistenciales por inhalación de humo. pic.twitter.com/gHtM7o6dsg — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) September 17, 2025

