Muerte en estación Venecia: Transmilenio habla de un presunto ingreso irregular

TransMilenio aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer las circunstancias del incidente ocurrido en la estación Venecia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Luego del incidente ocurrido en la noche del martes 7 de julio, en el que una mujer perdió la vida en la estación Venecia, en el sur de Bogotá, y que ocasionó afectaciones temporales en la operación de Transmilenio mientras se realizaban las labores de emergencia y las diligencias judiciales, el sistema entregó su versión preliminar sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el comunicado, la mujer habría intentado acceder a la estación por un punto diferente a los habilitados para el ingreso de usuarios y, por causas que aún son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó a la calzada exclusiva por donde circulan los buses del sistema.

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Transmilenio indicó que, una vez fue reportada la emergencia, activó los protocolos correspondientes y coordinó la llegada de los organismos de emergencia. Sin embargo, la mujer falleció.

La entidad reiteró que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer con precisión las circunstancias del hecho y manifestó su disposición para colaborar durante la investigación.

El caso ocurre en medio de un panorama en el que el ingreso irregular al sistema sigue siendo uno de los principales retos de Transmilenio. Según cifras conocidas recientemente, la evasión del pago alcanza cerca del 15 % y el sistema registra un promedio de 262.000 colados al día. Frente a ese escenario, la empresa reiteró que utilizar accesos no autorizados representa un riesgo para la vida y la integridad de las personas, además del impacto que genera sobre la operación del transporte público.

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