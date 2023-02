Mujer denuncia que fue robada, golpeada y abusada sexualmente en hotel de Usaquén

Movilización de colectivos feministas. Foto: Natalia Pedraza Bravo

Hace un par de días, una mujer denunció que fue golpeada, agredida sexualmente y robada en un hotel ubicado en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. De acuerdo con la víctima, cuando ella llegó al lugar se anunció, pero nunca le pidieron ningún documento. “No lo vi relevante, subí de una a la habitación, igual sabía que estaba en un hotel reconocido, que nada me iba a pasar”, señaló la mujer, sin embargo, minutos después habría sufrido la agresión.

Leer: Denuncian retrasos en obra de puente peatonal de Av. Laureano Gómez con calle 112

De acuerdo con la víctima, ella entró al baño de la habitación y en ese momento los presuntos abusadores entraron con su bolso, su celular y comenzaron a pedirle que le dieran la clave del teléfono y de aplicaciones como Nequi.

“Los dos hombres amenazaban con que me iban a matar si no les colaboraba, yo llevaba una camioneta y también se la iban a llevar”, comentó la víctima. “Se llevaron mis joyas, mi celular, todo el tiempo me presionaban para que les diera información de mis datos”, aunque finalmente no se llevaron el vehículo, a pesar de que tenían las llaves”, agregó.

De acuerdo con John Fajardo, representante al de la mujer, se reunirán con la Fiscalía y los investigadores del caso para “obtener la totalidad de los videos de cámaras de vigilancia y poder determinar con claridad qué fue lo que pasó allí”, contó el abogado en Noticias Caracol.

Podría interesarle: Procuraduría pide denegar las peticiones de CGR frente al caso de Doña Juana

Asimismo, la mujer señala que los agresores también serían huéspedes del hotel. “Según lo que narra la víctima deben ser huéspedes del hotel, no son empleados, sino que eran huéspedes que estaban allí alojados en las instalaciones de este hotel”, contó Fajardo.

En el caso, las autoridades entrarían a vigilar si el hotel cumplió con los respectivos protocolos de seguridad. Y es que el representante legal de la víctima compartió que: “al parecer, sí existieron fallas en los protocolos de seguridad, precisamente para establecer eso se está realizando este trabajo de investigación por parte de la Fiscalía y de nuestro equipo de investigadores, para determinar con exactitud cuáles fueron estas fallas en los protocolos de seguridad”.

Delitos sexuales y hurtos en Bogotá

De acuerdo con cifras de los boletines de la Secretaría de Seguridad, en enero de 2023 se registraron 291 casos sobre delitos sexuales, en los que las víctimas fueron 225 mujeres y 59 hombres, otras siete personas no registraron el sexo. Además, la localidad más afectada fue Suba con 36 casos, seguida de Ciudad Bolívar con 35 y Kennedy con 31.

Por otra parte, en enero de este año también se registraron 8.597 hurtos a personas, de los cuales en 5.949 no se usó ningún tipo de arma, 1.780 fue con arma blanca y cortopunzante, 585 con armas de fuego, 68 con objetos contundentes, 40 con escopolamina y los 175 casos restantes no reportaron si hubo arma.

La localidad más afectada por hurtos fue Kennedy con 966 casos, seguida de Engativá con 807 y Fontibón con 675.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.