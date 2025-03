Mujer fue apuñalada por vendedora informal porque nadie le compró en un SITP

SITP Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Cámaras de seguridad en el barrio Villa Gladys, localidad de Engativá, grabaron la agresión de la que fue víctima Alejandra Parra, de 32 años.

Según su testimonio, una mujer fue quien la atacó por la espalda con un arma blanca cuando caminaba de regreso a su casa. “Nadie le compró unos cuadernos de sopas de letras que ella venía vendiendo. Yo me bajo del bus y no me percató que ella también lo hace. Una vez atravieso la calle, es que siento que me meten un puño por la espalda”, narró a CityTv.

Alejandra pensaba que la agresión se trataba de un robo y que no alcanzó herirla. Sin embargo, testigos se acercaron a auxiliarla y preguntarle cómo estaba, pues estaba sangrando. “Pudo haber sido peor porque fue muy cerca a la columna. Cuando los médicos me revisaron, me dijeron que un centímetro más y es más grave”.

La víctima asegura que la mujer es la misma que días anteriores también atacó a un adulto mayor, por lo que pide que con su denuncia, las autoridades inicien las labores de búsqueda y la capturen para que responda ante la justicia.

