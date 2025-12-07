Mujer fue asesinada frente a sus dos hijos en Bosa: el sicario fue enviado a la cárcel

Se estima que 1 de cada 2 asesinatos con indicios de feminicidio es tipificado como tal por la Fiscalía. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yordano José Iguarán Parra, mientras se adelanta el proceso penal en su contra, en lo que tipificó la Fiscalía, como un homicidio contra una mujer en Bosa.

El lamentable asesinato ocurrió el pasado 5 de diciembre en el sector de Hato Nuevo, cuando según testigos, Iguarán abordó a la víctima identificada como Astrid Leonor Calvo León de 36 años y desenfundó su arma de fuego en al menos tres ocasiones, cuando ella manejaba un vehículo e iba con sus dos hijos.

En medio de la conmoción, la comunidad alertó a la Policía y uniformados capturaron a Iguarán Parra in fraganti cuando pretendía huir de la escena.

En este sentido, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos. Hasta el momento, se desconoce cuál fue el móvil del crimen.

De acuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría de la Mujer, junto al proyecto ‘Mujeres por la Salud de las Mujeres’ de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de Antioquia, entre el 2023 y 2024, 47 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Sin embargo, encontraron que 43 hechos más pudieron ser tipificados como tal, pues tenían indicios de motivación por razones de género tales como antecedentes de violencia, relación con el presunto agresor y signos de violencia sexual y/o física.

Con base en esta información, se estima que 1 de cada 2 asesinatos con indicios de feminicidio es tipificado como tal por la Fiscalía.

