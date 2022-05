Mujer lesionada por las puertas de un bus de TM tuvo que ser remitida al hospital

La mujer fue trasladada a un centro asistencial donde se le practicaron exámenes físicos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una mujer que se movilizaba junto a su novio en un biarticulado del sistema Transmilenio que cubría la ruta F51, resultó lesionada cuando, en una de las paradas, su pie izquierdo quedo atrapado por las puertas de bus. Esta persona tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

La mujer, había tomado el transporte en la estación de Museo Nacional, aseguró que el bus estaba lleno, razón por la que se encontraba cerca a la puerta. Al momento de hacer la parada a la estación de Ricaurte y abrir las puertas, su pie izquierdo quedo atrapado debajo de ella, el dolor fue tan intenso que se desmayó. En ese momento, su novio y varias personas que se encontraban en el biarticulado empezaron a gritar para que se abrieran las puertas, sin embargo, el bus no paro sino hasta la estación Distrito Grafiti.

Después de llegar a la estación, llamaron al auxiliar de la policía y a los operarios de movilidad, pero según la mujer afectada y su novio, no recibieron una atención adecuada. “El chico de la policía y el de movilidad, me dijeron que la ambulancia se demoraba 30 minutos, que si quería, mejor me fuera en un taxi para que no quedaran con ellos la responsabilidad”, indicó la mujer afectada a El Espectador.

“Ellos me tomaron los datos y nos pidieron la referencia del biarcticulado, nosotros les dijimos que no alcanzamos a registrar el número del bus en el que veníamos por el susto que estábamos pasando y nos informaron que sin eso no nos podían ayudar”, agregó.

A pesar de que Transmilenio indicó que se dio aviso de manera inmediata a la Secretaría Distrital de Salud, los familiares de la mujer aseguran que fueron ellos quienes tuvieron que solicitar la ambulancia, la cual llegó momentos después. Los paramédicos realizaron la atención de primeros auxilios y la trasladaron a la Clínica Medical.

Luego de efectuarse el examen físico en le centro asistencial, se descartó cualquier tipo de fractura. “Traumatismo del dedo gordo del pie izquierdo que cubre aproximadamente ⅓ del lecho, el cual compromete solo el pie y no ocasiona sangrado, se observa hematoma e hinchazón generalizado del dedo”, registró el reporte médico. La mujer fue dada de alta y se encuentra recuperándose en su casa.

Al preguntarle a Transmilenio por lo sucedido, la entidad indicó que se activó el protocolo de atención establecido para estos eventos. Además, aseguraron que ese tipo de emergencias no presentan responsabilidad de la entidad, pues “en caso de presentarse algún percance al interior de los buses del Sistema, es importante obtener los datos del vehículo (placa o número de bus) para gestionar y activar las pólizas de responsabilidad civil (Soat)”, indicó Transmilenio.

Asimismo, aclaró que los concesionarios a cargo de la operación y prevención de flota cuentan con pólizas de responsabilidad civil para cubrir los casos de accidentes viales que involucran a cada uno de los buses del Sistema.

