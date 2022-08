Mujeres denuncian hurto y agresión luego de tomar un transporte informal en Bogotá

Con estas imágenes las mujeres tratan de buscar al responsable del hurto. Foto: Captura de video

Golpeadas y sin pertenencias, así resultaron dos mujeres que tomaron un servicio de transporte informal, durante el fin de semana, en el suroriente de la capital. Según su relato, el conductor habría detenido el vehículo sin que ellas se lo hubieran solicitado, momento en el que el agresor aprovechó para abordarlas y atacarlas.

Los hechos ocurrieron en el sector del Restrepo, localidad Antonio Nariño, cuando las dos amigas salieron de una fiesta durante las primeras horas del día. Al solicitar el transporte, un carro particular de color gris, que era conducido por un hombre de contextura gruesa y de unos 1.70 metros, llegó a recogerlas.

“Como unos cinco minutos adelante, él parquea, quita los seguros del carro y se sube de un momento a otro el chico de sudadera blanca y se nos monta encima a robarnos los celulares y a jalarle el bolso a mi amiga”, contó una de las afectadas a Noticias Caracol.

En el robo, que fue grabado por una vecina del sector, se evidencia cómo las dos mujeres intentan poner resistencia, pero el atacante las golpea en múltiples oportunidades y hasta las requisa para llevarse sus pertenencias. Además, el conductor, al ver que las mujeres seguían defendiéndose, también se bajó del automóvil y las tiró la suelo para poder darse a la fuga.

“(el conductor) coge a la niña (amiga), la bota y empieza a jalarme a mí y yo como no me dejo, mi amiga vuelve y se bota a ayudarme, como le gana en fuerza me bota a mí y es cuando él arranca”, agregó una de las víctimas.

Las mujeres también insistieron en que ni las autoridades, ni los testigos del hecho se acercaron para ayudarlas o evitar que fueran víctimas de la agresión. De acuerdo con el relato, en el sitio había varias personas que, a pesar de que estaban mirando lo sucedido, no las asistieron. También dicen que la Policía nunca llegó pese a que llamaron a la línea de emergencias.

