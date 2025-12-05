Mujeres recicladoras reciben formación y dignifican su labor con herramientas digitales

Mujeres recicladoras de Bogotá se forman con nuevas herramientas. Foto: UAESP

Las mujeres son protagonistas indiscutibles de la economía circular capitalina: el 74% de las organizaciones de recicladores son lideradas por mujeres. Con ese y otros datos que reflejan el importante rol que cumplen las mujeres recicladoras de Bogotá, la ciudad les rindió homenaje en el Sexto Encuentro de Mujeres Recicladoras, un espacio que reunió a cientos de mujeres para fortalecer sus capacidades y reconocer su aporte ambiental y social.

Mujeres, claves en la economía circular

El encuentro anual de mujeres recicladoras es un pretexto ideal para recordar que en la capital, el 42,6% de los recicladores registrados son mujeres, esto equivale a más de 11.330, teniendo en cuenta que la UAESP contabiliza 26.604 recicladores registrados.

En esa misma línea, la entidad resalta otros datos que ilustran la importancia de fortalecer la labor y economía de estas mujeres. Ce a cuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría de la Mujer, en la ciudad se han identificado 1.342.578 personas que realizan trabajos de cuidado no remunerado, de las cuales el 81 % son mujeres y el 19 % hombres (OMEG, 2023).

Esta sobrecarga impacta directamente su bienestar: menos del 29 % dedica más de seis horas diarias exclusivamente al cuidado no remunerado. El 33 % tiene alguna enfermedad crónica diagnosticada y 22 % ha renunciado a un trabajo remunerado para asumir estas tareas.

Magda Barinas, lideresa y recicladora de oficio, da su perspectiva: “ser mujer recicladora en Bogotá es ser aguerrida, constante, luchar por una causa noble y justa: el respeto y reconocimiento de nuestro trabajo”. De su lado, Mónica Rocha, dijo: “muchas mujeres encontraron en el reciclaje la oportunidad para sacar adelante a sus hijos y brindarles bienestar.”

En el caso de las mujeres, tenemos doble carga, como recicladoras de oficio, pero también nuestro trabajo interno que tenemos desde un hogar, que somos las que lideramos y mantenemos una familia. Magda Barinas, recicladora.

Sexto encuentro de mujeres recicladoras

En reconocimiento a su trabajo diario, el encuentro, liderado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en articulación con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Universidad Central, ofreció talleres sobre manejo de emociones, finanzas personales y creación de contenido digital con celulares.

“Este encuentro es una muestra del compromiso de Bogotá con la dignificación del oficio de reciclaje y la equidad de género. Las mujeres recicladoras son protagonistas de la economía circular y guardianas del ambiente. Nuestro reto es seguir generando espacios que fortalezcan su liderazgo y mejoren su calidad de vida”, afirmó Armando Ojeda, director de la UAESP.

El espacio, aunque se realiza poco, deja claro que las mujeres son una pieza clave es el reciclaje de Bogotá. Y es que “detrás de cada bolsa separada hay una mujer que rompe barreras, que desafía fragilidades sociales y que trabaja por el bienestar de su familia y de la ciudad”, señaló la UAESP.

Las mujeres recicladores, sin embargo, no pueden hacerlo solas. Desde el encuentro invitaron a la ciudadanía a separar los residuos desde la fuente y entregar el material aprovechable a los recicladores y recicladoras de oficio, para facilitar su labor, una que es de todos los bogotanos.

