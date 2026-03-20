Multicampus en Suba avanza: entregan predios y anuncian primeros cupos

Predios en donde se construirá el Multicampus de Suba. Foto: Alcaldía de Bogotá

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El proyecto del multicampus universitario en Suba, una de las apuestas más ambiciosas para ampliar el acceso a educación superior en Bogotá, dio un nuevo paso en las últimas horas. El Distrito, en medio de un acto público, entregó dos predios de más de 18.000 metros cuadrados en los cuales se llevará a cabo su construcción.

La iniciativa busca acercar la educación pública a los jóvenes de esta localidad, históricamente con déficit de infraestructura universitaria.

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¿Cómo funcionará el multicampus en su primera fase?

En esta etapa inicial, los terrenos fueron entregados en comodato a la Universidad Pedagógica Nacional, entidad educativa que administrará el proyecto de acuerdo con lo pactado entre el Distrito y el Gobierno Nacional.

En este sentido, según el nuevo anuncio, se espera que desde agosto de 2026 estén disponibles 920 cupos para estudiantes, con la participación de cuatro instituciones:

Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Distrital

Colegio Mayor de Cundinamarca

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

En total, se ofrecerán ocho programas académicos en esta primera fase.

La Alcaldía de Bogotá les cumple a los jóvenes de Suba.



Hoy le entregamos a la Universidad Pedagógica Nacional dos lotes para que el multicampus universitario de Suba sea una realidad.



Este es un paso importante, ahora le corresponde al Gobierno Nacional cumplir con su parte… pic.twitter.com/7m2gYzrKQb — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 20, 2026

Las estructuras para comenzar el proyecto

Mientras se construye el campus definitivo, y en aras de comenzar con la oferta educativa para el grupo objetivo, las universidades involucradas iniciarán clases con infraestructura modular, mientras se avanza en la construcción de la sede definitiva.

Este tipo de estructuras, que son desmontables, permiten habilitar una solución temporal mientras se avanza con la obra principal y, al mismo tiempo, se avanza con las clases de los programas.

Para que esa segunda fase se concrete, el Gobierno nacional deberá:

Entregar licencia de construcción.

Avanzar en estudios y diseños.

Firmar el contrato de obra.

El Distrito fijó como plazo enero de 2027 para que estos avances estén listos.

Un proyecto entre acuerdos y retrasos

El multicampus de Suba —y el de Kennedy— ha estado marcado por años de discusiones entre el Distrito y la Nación, especialmente por temas como la financiación, los diseños y la ejecución de las obras.

El proyecto ha pasado por diferentes fases, incluyendo propuestas de infraestructura modular como solución provisional, lo que ha generado debate sobre si estos espacios serán realmente una solución estructural o temporal para la educación superior en la ciudad.

Sin embargo, tras una muestra de buena voluntad y articulación entre ambos gobiernos, el proyecto dejó el plano de los rénderes y la planeación para convertirse en una realidad.

¿Qué viene ahora para el multicampus?

Con la entrega de los predios, el proyecto entra en una fase clave para comenzar con el montaje de la estructura modular, y la consiguiente operación.

El objetivo final es que los estudiantes puedan iniciar su formación en estos espacios y continuarla en una infraestructura permanente, ampliando el acceso a educación superior en Bogotá.

Por lo tanto, según el cronograma anunciado, las clases en el multicampus comenzarían a principios de 2027.

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