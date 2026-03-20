Puente festivo en Bogotá: Pico y placa regional, plan retorno y horarios de movilidad

Aspectos del primer plan retorno del año por la autopista sur de Bogotá y el municipio de Soacha Foto: El Espectador - José Vargas

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Bogotá se prepara para uno de los fines de semana con mayor movimiento del año en los accesos de la capital. Durante el puente de San José, que tendrá lugar entre este viernes 20 de marzo y el lunes 23, se proyecta la salida de cerca de 970.000 vehículos y el ingreso de más de 1 millón a la ciudad, lo que activó un plan especial de movilidad.

Para gestionar el tráfico, la Secretaría de Movilidad anunció medidas clave como el pico y placa regional, controles en vía y ajustes operativos en corredores estratégicos.

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¿Cómo funcionará el pico y placa regional?

La medida aplicará el lunes festivo para ordenar el ingreso de vehículos a Bogotá.

Horarios:

12:00 m. a 4:00 p. m. Ingresan placas pares (0, 2, 4, 6, 8).

4:00 p. m. a 8:00 p. m. Ingresan placas impares (1, 3, 5, 7, 9).

¿A quién aplica?

Vehículos particulares que ingresen a Bogotá por los corredores habilitados.

¿En qué vías aplicará la medida?

El pico y placa regional funcionará en los principales ingresos a la ciudad:

Autopista Norte

Autopista Sur

Calle 13

Calle 80

Carrera Séptima

Avenida Boyacá (vía al Llano)

Vía Suba–Cota

Vía a La Calera

Vía a Choachí

Controles y presencia en las vías

Durante el puente, el Distrito desplegará entre 65 y 285 personas en vía, incluyendo:

Agentes de tránsito.

Guías de movilidad.

Policía de Tránsito.

También habrá:

50 controles para detectar conductas riesgosas como exceso de velocidad o embriaguez

Monitoreo permanente desde el Centro de Gestión del Tránsito

Ajustes en semáforos en corredores clave

Medidas adicionales en puntos críticos

Entre las acciones previstas están:

Intermitencias semafóricas en la Autopista Sur (con Soacha).

Reversible en la carrera Séptima entre calles 245 y 183 para el ingreso por el norte.

Estas medidas buscan mejorar la fluidez del tráfico en los puntos más congestionados durante el retorno.

Recomendaciones para evitar congestión

Las autoridades recomiendan:

Planear el regreso con anticipación.

Respetar los horarios del pico y placa.

Seguir indicaciones del personal en vía.

El objetivo es evitar congestiones en un fin de semana en el que más de un millón de vehículos ingresarán a Bogotá.

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