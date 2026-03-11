Murió Canela, la perrita que vivió más de una década en el Concejo de Bogotá

Canela, la mascota que vivió 12 años en el Concejo de Bogotá.

El Concejo de Bogotá está de luto tras confirmarse la muerte de Canela, la perrita que durante más de una década acompañó a concejales, funcionarios y visitantes en los pasillos del cabildo distrital. El animal, que alcanzó los 14 años de edad, se convirtió con el tiempo en una figura emblemática dentro de la corporación.

Canela llegó al Concejo de Bogotá hace más de diez años y terminó integrándose a la dinámica diaria del edificio donde funciona la corporación. Con el paso del tiempo, su presencia se volvió habitual para quienes trabajan o visitan el lugar.

Durante 12 años la perrita recorrió los pasillos del cabildo, acompañando jornadas de trabajo, debates políticos y actividades institucionales. Su presencia incluso fue considerada un símbolo de convivencia entre los funcionarios y el entorno institucional.

Un símbolo de bienestar animal

Desde el Distrito destacaron que la historia de Canela representó un ejemplo de convivencia entre animales y entornos laborales. Pese a que estuvo a punto de ser expulsada del cabildo, finalmente su presencia fue legalizada y, desde entonces, se convirtió en un símbolo.

Su presencia ayudó a visibilizar la importancia del bienestar animal y el respeto por los animales de compañía dentro de instituciones públicas.

Durante años, Canela fue vista como parte del ambiente cotidiano del Concejo y su historia se convirtió en un referente de cómo los animales pueden integrarse a espacios institucionales sin afectar su funcionamiento.

Un adiós que generó mensajes de cariño

Tras confirmarse su fallecimiento, distintas entidades distritales y personas que la conocieron recordaron a Canela como un símbolo del Concejo y de la convivencia con los animales.

El Distrito destacó que su historia refuerza el mensaje de construir una ciudad más compasiva con los animales y promover el respeto por todas las formas de vida.

