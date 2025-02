“La Nación no puede llegar a decirnos cómo ocupar el territorio”: alcalde Galán

En el encuentro estuvieron presente el alcalde de Bogotá, el alcalde de Zipaquirá y el Gobernador de Cundinamarca. Foto: Cortesía

Los retos y preocupaciones alrededor del crecimiento de la región sirvieron de excusa para reunir a los alcaldes de Bogotá y Zipaquirá, y al Gobernador de Cundinamarca, en el evento “Sabana Centro: habla una región”, que realizó la facultad de comunicación de la Universidad de La Sabana. Los mandatarios escucharon y reaccionaron ante los nuevos datos de percepción de los ciudadanos sobre el territorio. Pero el evento, también fue la oportunidad para enviarle mensajes al gobierno nacional sobre su intervención en las decisiones regionales.

Previamente a las intervenciones de los mandatarios, María Carolina Serrano, directora de Sabana Centro Cómo Vamos, mostró algunos de los datos más significativos del estudio. Las temáticas principales fueron en cuestión de salud, satisfacción, reconocimiento de los mandatarios y el crecimiento exponencial de los municipios, en los últimos años.

El crecimiento de la región, ha implicado cambios y retos en abastecimiento de recursos y servicios. Sobre esto, el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se refirió inicialmente a los cuestionamientos sobre la falta de coordinación del desarrollo regional entre Bogotá y Cundinamarca, a lo que explicó que: “ocurrió, porque, en épocas anteriores, Bogotá congeló licenciamientos inmobiliarios, que motivaron la migración a la Sabana, no solo en vivienda, sino en industria”.

Para Rey, ese capítulo representa un reto gigante y ahora sirve para reflexionar, sobre cómo debe seguir creciendo la región. Adicionalmente, para ese análisis, son clave los estudios referentes a las áreas de producción agroalimentaria, porque si bien es cierto que la Nación propone, en estas cuestiones, unos porcentajes, la realidad debe ser consensuada con cada alcalde y sus ciudadanos.

Durante el evento, el gobernador enfatizo en la importancia de la cooperación a la hora de tomar decisiones, señaló que, “no se tomen decisiones que vayan a frenar el desarrollo y competitividad, sin tener en cuenta, la perspectiva de los alcaldes y la ciudadanía”, indicó Rey.

Un trabajo en conjunto entre Bogotá y los municipios: pullas a la Nación

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló diferentes procesos que se están gestando entre la ciudad con los municipios, como son los estudios de la tercera línea del Metro de Bogotá, el cual iniciará en Soacha.

Para lograr los procesos de la tercera línea del metro y crear la cooperación con los demás municipios, Galán ha expresado que el proyecto en su totalidad no debe ser truncado, “esperamos que la nación deje de bloquear el Metro de Bogotá. El proyecto está avanzando, es importante dejar atrás las peleas y ponernos en la tarea para sacar los proyectos para Bogotá y para la Sabana".

Con referente al crecimiento, ambos alcaldes presentes dieron su perspectiva y en el caso de Bogotá, Galán señaló momentos en los cuales la ciudad rompió con esos procesos, indicó que, “efectivamente, vivimos varios lustros donde hubo una posición de Bogotá en contra de coordinarse con la región. Una posición que tuvo, en ese entonces alcalde, Gustavo Petro, fue de cerrar y decir ‘Bogotá no puede seguir creciendo’ (...) pero una cosa es lo que se plantea y otra la realidad”.

Para el alcalde de Bogotá, romper esa cooperación perjudica tanto a los municipios, como a la capital del país, en cuestión de desarrollo. La zona urbana de la ciudad es densa y es necesario brindar una mejor calidad de vida para las personas, como lo son los espacios públicos. Lo anterior, es un panorama que obliga a crear un diálogo con la región.

Ante esa cooperación, agregó que es un error querer pasar por encima de los demás territorios en su toma de decisiones. “La región Metropolitana no debe ser una imposición sobre los municipios, para definir cuál es el camino que queremos recorrer. Así como la región no debe imponer a los municipios qué hacer, también ocurre lo mismo con la Nación”. Enfatizó en que: “la Nación no puede llegar a Bogotá o a Cundinamarca a decirnos cómo se debe llegar a ocupar el territorio”, dijo Galán.

Ante esa problemática, más la pulla del mandatario hacia las decisiones de la Nación, Galán puso de ante sala uno de los procesos que están truncados: “aquí nos van a imponer, al parecer, unos esquemas que van a controlar la ocupación del territorio, por ejemplo, impidiendo que avancemos en la avenida Suba- Cota (...) y lo van a imponer desde la Nación sin que se tenga la oportunidad de reunirnos”.

Debemos hacer una pausa responsable del crecimiento que han tenido los municipios

Como ya se mencionó, durante la jornada se tocaron diversos temas que afectan a la región. En el caso de Zipaquirá, el alcalde Fabián Rojas, mostró su preocupación ante el crecimiento demográfico de los municipios y recalcó la importancia por parte de los líderes en generar procesos de prevención.

“No podemos permitir que se siga con esa dinámica de crecimiento acelerado y ‘¿el agua? ¿El agua para nuestros municipios?”. Adicionalmente, comentó que no es una preocupación solo del municipio de Zipaquirá, sino que es una problemática que preocupa a otros alcaldes y alcaldesas.

También, el mandatario señaló que aunque es un tema que se debe tratar con el mejor mecanismo posible, la realidad es que es una consecuencia de que la región sea uno de los mejores lugares para vivir.

Lo que sí queda claro, después del evento, es que aunque se han gestado buenos procesos en cada municipio, aún quedan proyectos importantes para cada territorio, donde la cooperación será clave para generar un mejor vivir de los ciudadanos.

