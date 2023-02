“Nadie ha amenazado ni chantajeado”: Reyes sobre declaraciones de obras en Bogotá

Ministro de transporte Guillermo Reyes y alcaldesa Claudia López. Foto: Archivo Particular

Después de que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, compartiera el pasado jueves 2 de febrero que: “si no aceptan, como se ha venido diciendo, las modificaciones propuestas (de la primera línea del metro de Bogotá) dentro del marco jurídico, pues el Gobierno, en la medida que financia el 70 % de los otros proyectos, pues esos proyectos se van a tener que parar”, se desató una polémica frente a esta decisión del Gobierno, la cual podría detener obras importantes de movilidad en Bogotá como Regiotram de Occidente y del Norte, la segunda línea del metro de Bogotá, la calle 13 y la ALO SUR, entre otras.

Reyes señaló que con proyectos se refería a varias obras, “en primer lugar hay unos proyectos que está estructurando la alcaldía: Regiotram del Norte, cable aéreo del sur y de Usaquén, y la calle 13, esos proyectos tienen que ir a que la Nación, el Ministerio de Hacienda y el equipo económico del Gobierno, estudie si se pueden financiar, así funciona, nosotros ponemos en todos los proyectos bajo el esquema de cofinanciación, que es el 70%”.

Agregó que el Gobierno entraría a revisar todas las obras, “porque también hay muchas otras prioridades en el país, trenes ligeros y línea 2 del metro. Nosotros vamos para adelante, le dimos el aval a la garantía de ese proyecto, y la alcaldesa dijo: ‘a mí me interesan mis proyectos, línea 1 pues va por un camino diferente, apruébenme la línea 2 y no sentamos a trabajar en las modificaciones o lo que se propone en la línea 1′”.

Incluso, hizo una aclaración especial sobre las líneas 1 y 2 del metro: “nadie ha amenazado ni chantajeado ese proyecto porque nosotros ya lo avalamos”.

Sin embargo, Claudia López habría cambiado de parecer, así lo afirmó Reyes. “Con la alcaldesa se acordó una mesa de diálogo, de revisar los conceptos jurídicos que viabilizaban la modificación del contrato y de revisar el aspecto económico. La alcaldesa dijo: ‘Si se modifica, yo no pongo un peso’. El presidente dijo: ‘Yo financio el 100 % (…)’, y hace dos días la alcaldesa dijo: ‘Esto no se toca, no se va a modificar el contrato”, señaló.

En la entrevista, el funcionario informó que ya se habían acordado conformar dos comités: el jurídico y el financiero “para trabajar en esto y tomar una decisión. Lo que acordamos de palabra en esa reunión se cambió”. Además, recalcó que Petro está buscando que Bogotá tenga metro y que las modificaciones que está pidiendo no se tratan de un capricho.

A Reyes le preguntaron si el Gobierno dejaría de financiar las obras de la capital, a lo que el ministro respondió que no, sin embargo, entrarían a estudiar el apoyo financiero que se le dé a cada una.

“Seguimos insistiendo en revisar jurídica, financiera y técnicamente la modificación parcial de la línea uno del metro. Los proyectos que vienen en camino en Bogotá, los vamos a revisar con responsabilidad porque esos proyectos tienen que entrar en el marco fiscal. Hay proyectos fundamentales en el sur del país, en la Colombia profunda. ¿A usted le parece que Bogotá y Medellín se lleve casi todo el presupuesto de infraestructura y otros proyectos no son necesarios?”, concluyó.

Distintos gremios, concejales y hasta la misma alcaldesa se pronunciaron frente a la posición del Gobierno de Petro, la mandataria señaló en la mañana de este viernes que: “salimos adelante cuando, en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir”.

Además, López acompañó estas palabras de un video publicado cuando ella era candidata a la Alcaldía de Bogotá, en el que señalaba que “no iba a tirar a la caneca la plata que se gastó el exalcalde Enrique Peñalosa de los impuestos de los bogotanos, haciendo estudios nuevos o interrumpiendo un contrato que ya estaba en marcha”.

