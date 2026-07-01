Natalia Villalba murió por un golpe en la cabeza: Medicina Legal reveló la causa de muerte

Natalia Villalba, de 36 años, fue encontrada en un apartamento de rentas cortas en Chapinero. Un británico es el principal sospechoso. Foto: Archivo Particular

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Por primera vez desde que se conoció el feminicidio de Natalia Villalba Angarita, el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló detalles sobre las lesiones que causaron su muerte y las condiciones en las que fue encontrado su cuerpo.

El director de la entidad, Ariel Cortés, confirmó que la mujer murió como consecuencia de un trauma contundente en la cabeza. Explicó además que el informe de necropsia ya fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso penal contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster, señalado como el principal sospechoso del crimen.

“En este momento el caso de Natalia Villalba nosotros lo abordamos hace aproximadamente unos 15 días y entregamos ya los resultados a la Fiscalía General de la Nación. Ella sí tuvo un trauma contundente y, después del trauma, fallece. La manera y la causa de muerte se determinaron en la necropsia”, afirmó Cortés.

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Al ser consultado sobre la naturaleza de la lesión, el funcionario precisó que el golpe fue recibido en la cabeza y que esa fue la causa que produjo la muerte de la mujer.

Durante la entrevista, el director de Medicina Legal también confirmó que el cuerpo fue desmembrado antes de ser introducido en la maleta gris donde posteriormente fue encontrado.

“Cuando una persona llega en una maleta, generalmente es porque es descuartizada o por partes es incorporada a la maleta. Eso fue lo que sucedió con ella”, explicó.

El cadáver fue hallado el pasado 22 de junio por una trabajadora de servicios generales en un apartamento de renta corta ubicado en el norte de Bogotá, luego de que venciera el tiempo de hospedaje. El cuerpo permanecía dentro de una maleta en el baño del inmueble.

Cortés también se refirió a uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores: la ducha que permanecía abierta cuando fue encontrado el cuerpo.

Según explicó, la presencia constante de agua acelera el proceso de descomposición, lo que puede dificultar algunos procedimientos forenses, aunque aclaró que esto no impidió la identificación de la víctima.

El director agregó que los análisis toxicológicos para establecer si Natalia Villalba había consumido alguna sustancia antes de morir continúan en estudio, por lo que esos resultados aún no han sido entregados.

El principal sospechoso ya está en Colombia

Las declaraciones de Medicina Legal se conocen mientras avanza el proceso judicial contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster, quien fue capturado en Quito (Ecuador) tras una notificación roja de Interpol y posteriormente trasladado a Colombia.

De acuerdo con la Fiscalía, el extranjero será judicializado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La investigación también incluye el análisis de videos de cámaras de seguridad, registros de ingreso y salida del edificio, evidencias recolectadas en el apartamento y los antecedentes judiciales que Foster registra en el Reino Unido por casos de acoso e incumplimiento de órdenes de restricción.

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