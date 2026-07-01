Transmilenio instala primeros botones de alerta para reportar hurtos y emergencias

Los primeros botones de alerta fueron instalados en la estación Minuto de Dios y se extenderán gradualmente a otras estaciones del sistema. Foto: Transmilenio

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Transmilenio puso en marcha una nueva estrategia para fortalecer la seguridad de sus usuarios con la instalación de botones de alerta en las estaciones del sistema. La implementación comenzó en la estación Minuto de Dios, donde ya funcionan tres dispositivos que permitirán reportar de manera inmediata hurtos, hechos de violencia basada en género y otras situaciones de riesgo.

La iniciativa fue presentada durante un acto de memoria por Freddy Santiago Guzmán, cuyo asesinato durante un robo en inmediaciones de la universidad, dejó en evidencia la gravedad de un problema enquistado en el sistema. La estrategia hace parte de un trabajo conjunto entre Transmilenio y la Corporación Universitaria Minuto de Dios para reforzar la prevención, la convivencia y la respuesta ante emergencias.

Así funcionarán los botones

Los dispositivos estarán conectados directamente con el Centro de Control de Transmilenio, desde donde se activarán los protocolos de atención según el tipo de emergencia reportada.

“La instalación de este botón de alerta le permite a los usuarios contactar rápidamente a nuestro Centro de Control y activar todas las ayudas que se requieran, ya sea por un evento de seguridad ciudadana o por un caso de violencia basada en género”, explicó la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz.

La funcionaria agregó que esta es la primera acción de una estrategia que también incluirá actividades de cultura ciudadana, pedagogía y trabajo con la comunidad para mejorar la experiencia de viaje y fortalecer la confianza de los usuarios.

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La estrategia llegará a más estaciones

Transmilenio confirmó que la instalación de estos dispositivos se extenderá de manera progresiva al resto del sistema, aunque por ahora no ha precisado cuántos botones serán instalados, el cronograma de implementación ni la inversión destinada al proyecto.

La empresa indicó que la herramienta busca ofrecer un mecanismo de reacción rápida frente a situaciones que puedan afectar la integridad de los pasajeros y fortalecer la articulación entre el personal operativo y las autoridades.

Durante la presentación de la estrategia, el rector de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Jefferson Arias, destacó que la iniciativa también estará acompañada por acciones pedagógicas dirigidas a estudiantes, instituciones educativas y habitantes del sector.

“Esperemos que nunca tengamos que usarlo por una emergencia, sino que lo tengamos ahí en un ejercicio de ganar seguridad entre todos”, afirmó.

Con esta iniciativa, los botones de alerta se suman a otras medidas implementadas por el Distrito para fortalecer la seguridad en Transmilenio, como los operativos conjuntos con la Policía Metropolitana, la presencia de gestores de convivencia y las campañas de prevención en estaciones y portales.

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