“Necesitamos hacer cambios ya para la seguridad en las ciudades”, Galán ante nuevo atentado

La capital no ha sido indiferente a los recientes ataques en medio del paro armado anunciado por el ELN. Aunque las máximas alertas se han concentrado en zonas periféricas del país, las ciudades capitales piden garantías en esta temporada. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a la situación de orden público y solicitó medidas contundentes para reforzar la seguridad del país.

El paro armado anunciado por el ELN, del 14 al 17 de diciembre, ya ha dejado más de 51 ataques con corte al lunes 15. “La semana pasada fue Medellín, hoy es Cali la ciudad que amanece bajo ataque terrorista, en el que fueron asesinados dos policías. Esta es una muestra más del fracaso de la Paz Total y de la necesidad de hacer cambios ya para garantizar la seguridad en las ciudades y en todo el país”, escribió Galán este martes.

Y es que días atrás, Juan Carlos Correa, subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, se pronunció sobre las medidas de seguridad y señaló que, aunque las zonas más críticas son Chocó, Norte de Santander, Cauca, Catatumbo y Arauca, hay alertas en todo el territorio nacional, sin destacar ciudades como capitales como Bogotá y Medellín (Antioquia).

El mandatario capitalino se solidarizó agregó a su mensaje: “Desde Bogotá, toda nuestra solidaridad con la Policía y con toda la fuerza pública, así como con las y los caleños”.

¿Y la seguridad en Bogotá?

Que “Bogotá camine segura” es un indicador difícil de ilustrar en cifras, en especial cuando la realidad no está en sintonía con las métricas. Los datos, en lo corrido del año, reflejan el esfuerzo de las autoridades. No obstante, cada vez más gente siente temor al salir a la calle. De ahí surge una pregunta, ¿qué pesa más, las cifras oficiales o la percepción? Los expertos hablan de un balance, que no existe.

Según la Policía y la Secretaría de Seguridad, están a la baja delitos como el hurto a bancos (casi 73%), a comercio (-29%) y de vehículos (22%). Delitos como el homicidio y el hurto a personas también disminuyeron (entre -2% y -5%), logrando por segundo año la reducción del atraco callejero. Esto, según Hugo Acero, experto en Seguridad, coincide con la reducción del índice de victimización de la Encuesta de Calidad de Vida 2025, de Bogotá Cómo Vamos, “que muestra cómo la ciudad pasó de una victimización del 27 % en 2023 al 15 % en este año”.

Pero la misma encuesta devela otros dos patrones que siembran preocupación: (1) que la percepción de inseguridad llegó al 62 %, la más alta desde 2008 y (2) que disminuyó la denuncia del 46% en 2023 a 42% en 2025, apuntó Acero, quien concluye que, a pesar de que la disminución es latente, no necesariamente ha generado un mejor ambiente de seguridad. Y esto, según Julián Uscátegui, concejal del Centro Democrático, refleja el fracaso de la estrategia. “No creo que Bogotá esté condenada a la inseguridad, pero si no se corrige, con más inversión, fortaleciendo la Fuerza Pública, enfrentando con decisión a los violentos y recuperando el control del espacio público, nada va a cambiar”, señaló a este diario.

Homicidios

Juan Felipe Campos, jefe de la Oficina de Análisis y Estadística, de la Secretaría de Seguridad, dice que Bogotá tuvo uno de los años más positivos en seguridad, pese al déficit de pie de fuerza. La ciudad ha tenido una disminución de policías en los últimos años y con 198 policías por cada 100.000 habitantes, tiene la tasa más baja de las capitales del país. “A pesar de esto, hay una mejora en los principales indicadores de seguridad”.

En cuanto a homicidios, reconoció que 2024 fue uno de los años más críticos. Sin embargo, desde septiembre de ese año hubo acciones coordinadas, que permitieron que septiembre de 2025 fuera el mes menos violento desde que hay registros mensuales. Entre septiembre y noviembre de 2025 hubo una reducción de 80 homicidios frente al mismo periodo del año anterior. Frente a los homicidios asociados a atracos, señala que, aunque es grave, hay reducciones clave: en 2025 se registraron 59 homicidios por atraco, frente a 130 casos en 2021.

