Niña de 12 años quedó en embarazo, tras ser víctima de violación en su colegio

Tres alumnos abusaron de una niña, de 12 años, en un colegio de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un preocupante caso de violencia sexual en colegios de Bogotá se hizo público este lunes, cuando se conoció que una niña, de 12 años, tenía cuatro meses de embarazo, luego de haber sido víctima de violación en su colegio, ubicado en la localidad de Los Mártires. El caso causó indignación, pues vale recordar que cualquier práctica sexual con menor de 14 años es delito, sin importar las circunstancias.

Según el relato que hicieron los padres de la niña a Noticias Caracol, los responsables fueron tres compañeros de colegio. Además, que no denunció por supuestas amenazas de sus agresores. El caso se puso en conocimiento de la Secretaría de Educación que, al revisar el sistema de alertas, no encontraron reportes sobre la violencia sexual que denunció la niña.

Al consultar con el rector de la institución involucrada, dijo que también tenía conocimiento. Ante esta situación, a primera hora se desplazó el director de la Oficina de Convivencia Escolar al colegio, para ahondar y adelantar la investigación, y establecer contacto con la familia de la menor.

“Decido estar pendiente de la educación de mi hija en este colegio y me cuenta la situación con los otros estudiantes, que son como tres niños. Quedé alterada y dije ¿qué está pasando? Porque no me había dicho antes. El médico me dijo que tenía cuatro meses de embarazo y el día de ayer abortó”, contó la madre a Noticias Caracol. Tras la interrupción del embarazo, la niña quedó hospitalizada. Sobre el caso, ya tienen información el ICBF, la Fiscalía y el Distrito, que deben adelantar la investigación.

