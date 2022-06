Niño de nueve años fue atacado con arma de fuego en Bosa

El menor de edad permanece bajo pronóstico reservado en el hospital de Kennedy, al occidente de Bogotá. Foto: José Vargas

Con muerte cerebral, así permanece un menor de edad de nueve años, quien fue hallado con una herida de arma de fuego en un establecimiento comercial ubicado en el sector de Villa Javier, en la localidad de Bosa.

De acuerdo con un informe policial conocido por El Espectador, los hechos se presentaron pasadas las 9:00 p.m. de este jueves, cuando el niño estaba solo en una tienda de propiedad de su papá, en la que también residían, ya que allí había un apartaestudio.

Según el relato del papá del menor afectado, entrada la noche tuvo que salir de la cigarrería debido a que tenía que ir a otro negocio, de la misma actividad económica y que está muy cerca de allí, porque “tenía que cambiar unos productos”. Aparentemente, el hombre, saliendo del local comercial, se encontró con su pareja sentimental, quien no es la mamá del niño, con quien tuvo una discusión por temas laborales.

Pasados unos minutos, el padre de familia retornó al lugar en donde estaba su hijo y donde se suponía que estaría la madrastra de este, pero al llegar, dice, lo encontró tendido en el suelo rodeado de sangre y sin la mujer cerca. Debido a la gravedad de la escena, el hombre le pidió ayuda a los vecinos, quienes aseguraron no haber escuchado el impacto de bala, por lo que él creyó que se había tratado de un golpe.

La víctima fue trasladada hasta un centro médico ubicado en el barrio Bosa Palestina, en donde le prestaron los primeros auxilios, pero debido a la gravedad de los hechos lo remitieron hasta el hospital de Kennedy, en donde confirmaron que se trataba de un disparo con orificio de entrada y salida.

Investigadores del CTI de la Fiscalía ya se apersonaron del caso, y en entrevista con el papá del menor de edad, este les pudo confirmar que en su vivienda no tenía armas de fuego, por lo que no se descarta un intento de atraco, pues el dinero que estaba en el local comercial no aparece.

