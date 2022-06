¿Qué provoca la espuma contaminante que cubre algunos barrios de Soacha?

CAR Foto: CAR

En la madrugada de este 29 de junio, distintas de zonas de la Comuna 4 de Soacha amanecieron con una gran capa de espuma contaminante de más de 5 metros. De acuerdo con los habitantes de la zona, esta espuma lleva saliendo desde hace varios días. Y aunque hace un par de horas la emergencia fue controlada, después de 14 horas de trabajo de la Oficina de Gestión de Riesgo y organismos de socorro, los entes de control se pronunciaron frente a este fenómeno que seguramente continuará por la ola invernal en Cundinamarca.

De acuerdo con el medio comunitario de este municipio, Impacto al Aire Radio OnLine, “dadas las emergencias en la Comuna 4, la Alcaldía de Soacha en compañía del Cuerpo Oficial de Bomberos, atendieron las solicitudes de la comunidad específicamente en el sector de El Barreno, donde se desbordó la quebrada Tibanica”.

Y es que según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en la mañana se pudo determinar que la espuma proviene de este canal Tibanica en el que habitantes del sector vierten aguas residuales, asimismo, como es un sitio en el que se han presentado fuertes precipitaciones, se “genera una turbulencia en estas aguas y se forma la espuma”.

Por su parte, Dayan Caucalí, coordinadora de la oficina de Gestión del Riesgo de Soacha, señaló que ya se realizó la atención, caracterización y notificación de la emergencia por parte de la Alcaldía, “pero se le recomienda a toda la comunidad de Soacha no arrojar más residuos, ni hacer puentes artesanales que ocasionan el desbordamiento del agua hacia las vías”.

¿Qué es la espuma contaminante y por qué se formó en Soacha?

La CAR encontró que la espuma es producto de las precipitaciones que provocan el movimiento de aguas contaminadas, porque ahí hacen vertimientos las viviendas de esa zona. “Y pues el movimiento del agua de las lluvias de la noche anterior y la madrugada, que fueron constantes y prolongadas, provocó este tipo de espuma”, compartió William Enrique Mayorga, director de la CAR en Soacha.

Asimismo, la sección de laboratorio de la CAR tomó una muestra de la espuma y actualmente se encuentran estudiándola para poder encontrar exactamente de qué está compuesta.

¿Hasta cuándo habrá presencia de esta espuma?

De acuerdo con el Ideam, las lluvias en el municipio de Soacha van a disminuir entre julio y agosto, sin embargo, “el porcentaje de índice de lluvia está por encima de los promedios”., por lo que la espuma seguramente volverá a presentarse.

Según Caucalí de Gestión de Riesgo, es probable que la ola invernal continué hasta noviembre, “no solo presentaremos inundaciones, sino también posibles deslizamientos, taponamiento de la red de alcantarillado y más espuma”.

Recomendaciones para los habitantes del Soacha

Michael Bautista Salcedo, presidente de la Defensa Civil de Soacha Centro, compartió con EL Espectador las siguientes recomendaciones:

Evitar todo lo posible el ingreso de la espuma a las viviendas, cubriendo las partes bajas de las puertas y posibles lugares donde pueda ingresar la espuma.

Evitar al máximo el contacto de la espuma con la piel, en lo posible utilizar botas y demás elementos de barrera.

Evitar que los niños jueguen con la espuma.

Proteger las vías respiratorias (boca y nariz) al igual que las demás mucosas, es decir, los ojos.

·Cuando sale el sol, evitar los vapores que van a surgir por los riesgos de toxicidad.

La CAR junto a la Alcaldía municipal han venido realizando las acciones policivas correspondientes en esta zona de viviendas informales para insistir en que este lugar no es apto para vivir, pero “la ciudadanía no toma conciencia en no generar asentamientos en esta zona colindante con ríos, cuerpos de aguas y este canal Tibanica”.

Actualmente, la CAR está a la espera de los resultados de laboratorio para elaborar un informe técnico y poner en conocimiento de la Oficina de Gestión de Riesgo la situación, las consecuencias que esta puede traer, y posteriormente publicar las recomendaciones respectivas.

