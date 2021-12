Niños con hambre en el sur de Bogotá: lo que revela informe sobre seguridad alimentaria

El índice se calculó para 19 localidades para identificar identificar aquellas que tienen presencia de hogares en situación de inseguridad alimentaria y nutricional de sus niños y niñas menores de 5 años.

Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que en Bogotá, durante 2020, se registraron cerca de 1 millón de personas más en condición de pobreza respecto al año anterior. Es decir, al menos 3.357.585 bogotanos experimentaron cierto grado de vulnerabilidad económica. Este aumento de la inequidad social en la ciudad, debido a la pandemia, estaría relacionado con un empeoramiento de la nutrición de la primera infancia en la capital.

Así lo indica el informe “Situación de seguridad alimentaria y nutricional en la primera infancia en Bogotá y sus determinantes sociales”, que realizó Bogotá Cómo Vamos y la Fundación Éxito. En él se presentó una lectura de la situación de inseguridad alimentaria, de menores de 5 años, de diferentes localidades de la ciudad durante 2020, con el objetivo de identificar las zonas más afectadas.

El estudio evalúa parámetros como el índice de Pobreza Multidimensional (IPM), la percepción de seguridad alimentaria en los hogares y las condiciones de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria en los núcleos familiares. A partir de esto emite una calificación del 1 al 100 en diferentes zonas de la ciudad. A través de este sistema de evaluación se señaló, que el año pasado, 14 localidades de Bogotá retrocedieron en cuanto a la calidad de la alimentación de menores de 5 años.

Las localidades con el desempeño más bajo fueron Bosa (37), Rafael Uribe Uribe (28), San Cristóbal (23), Ciudad Bolívar (21) y Usme (13), donde se presentan las peores condiciones nutricionales para los niños. Mientras que las localidades con el desempeño más alto fueron Barrios Unidos (68) Los Mártires (71) Usaquén (71) Chapinero (77) y Teusaquillo (89).

“Las localidades con un desempeño alto para el año 2020 se encuentran, en su mayoría, al norte de la ciudad y, en la medida en que se avanza hacia el sur, se observa un deterioro paulatino en el desempeño del índice. Cinco (5) localidades se ubicaron en la categoría de desempeño alto, otras 5 en medio alto, 4 en medio bajo y 5 en la última categoría de bajo.” señaló el informe.

Por su parte, el documento destacó el avance significativo en cuatro localidades de la ciudad, en particular el avance de Los Mártires, que pasó a un desempeño alto en el índice con una puntuación de 71. Vale señalar, que no se tuvo en cuenta la localidad de Sumapaz, al ser una localidad rural, que no se puede comparar con la realidad urbana, según los realizadores del estudio.

El informe recomienda a la administración identificar las zonas donde los niños y niñas de la primera infancia tienen una mayor vulnerabilidad económica, para focalizar la atención del Distrito y así asegurar el derecho a la alimentación de las niñas y niños menores de cinco años en la ciudad.