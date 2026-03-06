Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“No basta con tener estaciones de bus o metro al lado: las conexiones deben ser accesibles”

En su paso por Bogotá por el congreso Transmilenio 25 años, Serge Salat, arquitecto, urbanista, economista y fundador del Instituto de Morfología Urbana y Sistemas Complejos de París, habló con El Espectador sobre lo retos urbanos de la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
07 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Serge Salat en conversación con El Espectador.
Serge Salat en conversación con El Espectador.
Foto: El Espectador

Salat es un reconocido experto a nivel mundial en morfología urbana y diseño de ciudades, ordenación del territorio, energía urbana. También es asesor del IPCC, GEF, el PNUMA, ONU-Hábitat, el Banco Mundial, el Gobierno chino y diversas ciudades, entre ellas los municipios de Shanghái y Chongqing.

Le puede...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Transmilenio 25 años

Movilidad

Transmilenio

Serge Salat

Metro

Vivienda

Urbanismo

Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.