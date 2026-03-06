“No basta con tener estaciones de bus o metro al lado: las conexiones deben ser accesibles”

Serge Salat en conversación con El Espectador.
Foto: El Espectador
Salat es un reconocido experto a nivel mundial en morfología urbana y diseño de ciudades, ordenación del territorio, energía urbana. También es asesor del IPCC, GEF, el PNUMA, ONU-Hábitat, el Banco Mundial, el Gobierno chino y diversas ciudades, entre ellas los municipios de Shanghái y Chongqing.
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación