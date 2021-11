No dije que me ofrecieron puestos a cambios de votos: concejal Martín Rivera

Una acusación del concejal del partido Alianza Verde, Martín Rivera, en contra del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, despertó una polémica en las últimas horas.

En la noche del martes, cuatro concejales discutieron con Gómez (tras abordarse en el Concejo el tema del Plan de Ordenamiento Territorial - POT-), entre ellos Rivera. En un momento de la conversación, se le escucha al cabildante decir: “usted me ofreció que qué puestos quería tener, en la oficina de la alcaldesa”.

Porque en el Concejo se había discutido ese día el tema del POT, la afirmación de Rivera se prestó para interpretaciones, como que Gómez había ofrecido puestos a cambio de que los cabildantes votaran de forma positiva la hoja de ruta urbanística que propone la administración de Claudia López.

Tras conocerse, en Noticias Caracol, las afirmaciones de Rivera, el secretario de Gobierno publicó en su cuenta de Twitter: “concejal Rivera, su acusación es temeraria e irresponsable. Ni usted me ha pedido un puesto, ni yo le he ofrecido jamás ningún puesto a cambio de su voto. Usted me acusa de un delito sin prueba alguna. ¡Calumniar, en cambio, sí es delito! Así no es, Martín. ¡En política no todo vale!”.

Esta mañana, en entrevista con Blu Radio, el concejal Rivera explicó su afirmación. Dijo que la misma no se enmarcó en la discusión del POT, y que Gómez sí hizo ofrecimiento de puestos al inicio del mandato de Claudia López (en enero de 2020). Sobre esto aseguró que si bien dicha propuesta no es ilegal, sí la considera no ética, pues para él Bogotá no debe ser gobernada por la gente cercana al partido de gobierno, sino por la gente más capacitada.

Lo anterior, según Rivera, es lo que le reprochó a Gómez, pues dice que “la manera de gobernar del secretario es a través de puestos y contratos. Eso es un secreto a voces. Lo que reprocho es la ética con la que estamos gobernando a Bogotá”.

