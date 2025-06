“No es cierto que el aumento de homicidios sea por Bogotá”: Galán a Petro

El alcalde respondió al presidente señalando que esas cifras no coinciden con las de la Policía Nacional. Sin embargo, reconoció que sí hay un aumento del delito. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante un nuevo consejo de ministros que tuvo lugar en la noche de este martes, el presidente Gustavo Petro, entre otros temas, aseguró que la tasa de homicidios en Colombia no se ha podido disminuir por Bogotá. “Lo que significa que cambió la estructura de la violencia y ya no es la pandilla”, sentenció.

El primer mandatario detalló que la capital ha tenido un incremento considerable en este delito. “Cali, 50 homicidios más en dos meses, Bogotá, que era la que siempre caía, en segundo lugar 34 homicidios más, y Pereira, que tiene 29 homicidios, casi equipara a Bogotá en términos absolutos. Si estas tres ciudades no hubieran subido sus homicidios, la tasa en Colombia hubiera bajado”, agregó.

Lea más: Personeros se reúnen en Bogotá por ola de violencia hacia los representantes

En paralelo, advirtió que la tasa de homicidios en Bogotá puede seguir subiendo si en tanto no se fortalecen los controles en el Aeropuerto El Dorado para frenar la salida de cocaína. “Si no hay control va a seguir saliendo la cocaína producida en laboratorios de la Sabana de Bogotá (...) y seguirán subiendo los homicidios”, concluyó.

“No es cierto”

Tras esta afirmación, este miércoles durante una rueda de prensa sobre la captura de integrantes del Tren de Aragua, el alcalde Galán salió al paso de las declaraciones y justificó que no es cierto que el aumento de homicidios en el país sea por Bogotá.

“Las cifras de homicidios no coinciden con las cifras oficiales de la Policía. De cada cinco homicidios adicionales este año en Colombia en comparación con el año pasado, hay cuatro que no tienen que ver con Bogotá y que no ocurren en la capital. Entonces, no es cierto que el aumento sea por Bogotá”, argumentó.

Acto seguido sí reconoció que este delito haya aumentado en un 5 % para este año, comparado con el 2024. “Llegó a estar a finales de febrero en cerca del 20 % en aumento. Hemos logrado hacer un esfuerzo de contener, tenemos que mantener ese esfuerzo. Será clave este segundo semestre, pero la tendencia no es mala”, indicó.

Le puede interesar: Suspenden a patrullera que agredió a joven de un bolillazo en Suba

Por otro lado, el mandatario de la ciudad también indicó que el control de drogas en el Aeropuerto El Dorado no depende de la Alcaldía ni de la Policía de la ciudad.

“El tráfico en un sitio como el aeropuerto del trabajo genera riesgos y es necesario tener capacidades de control. Lo que pasa es que el aeropuerto no está bajo la órbita de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no está bajo la órbita de la Policía Metropolitana de Bogotá (...) más que lanzar culpas, acá debemos ponernos a trabajar conjuntamente. Ahora, la droga en Colombia, su inmensa mayoría no sale por esa vía, sale por los puertos en las costas del país”, sentenció Galán.

El 2024 fue para Bogotá el año más violento en 8 años: los homicidios aumentaron

El programa Bogotá Cómo Vamos hizo seguimiento durante el 2024 a los delitos de alto impacto en la ciudad, dentro de estos, el homicidio. Con corte a octubre, informaron que este delito incrementó en un 8,3 % y al cerrar el año, la cifra empeoró, pues pasó al 11.9 % (1.200) respecto al 2023. Es decir, una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando Bogotá, en 2022, alcanzó la tasa más baja en décadas (12,9).

“Esto representa un retroceso importante con respecto a años anteriores (...) Este número alejaría considerablemente a la ciudad de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo (PDD) 2024-2027″, señaló su director, Felipe Mariño.

Y es que precisamente en las metas fijadas por el alcalde Galán durante el cuatrienio, es que para 2027 se reduzca la tasa de la violencia homicida a 8,0. Sin embargo, como mencionamos al principio, los casos incrementaron, pasando de 13,6 a por lo menos 15 por cada 100 mil habitantes, respecto al año anterior.

“Los datos entregados por la Policía Nacional, mes a mes, durante todo el 2024 reflejaban una tendencia fatal y así lo advertimos desde el Concejo de Bogotá. El primer año de esta administración pasa a la historia como el año más violento desde 2016. Semejante balance ya no admite excusas y exige soluciones de fondo que protejan la vida de los bogotanos”, afirmó el concejal, Julián Sastoque.

Bogotá Cómo Vamos resalta que para lograr esa apuesta, “la administración actual necesitaría reducir el número de homicidios anuales casi a la mitad, lo que implicaría pasar de 1.200 a 635 en tan solo 3 años”. Por ello, concluyeron en hacer un enfático llamado para mejorar la seguridad en la capital, que incluye también a la ciudadanía en contribuir a la reducción de esa violencia homicida.

“Con los resultados de este primer año en esta materia, hacemos un llamado de atención a la administración distrital y a las entidades del orden local y nacional encargadas de gestionar la seguridad y la convivencia de la ciudad, para que se mejoren los resultados”, instó el programa.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.