“No es solo concreto”: dice ingeniero que revisó escuelas rurales tras terremoto en Pereira

El ingeniero Juan Camilo Ramírez Hoyos (izquierda) y su equipo trabajó hasta tarde, analizando la información recolectada tras las inspecciones en los colegios rurales de Pereira.
Foto: Mauricio Bedoya, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Soy ingeniero civil y llegué el 15 de agosto a las zonas rurales de Pereira, para diagnosticar el estado estructural de las instituciones educativas. Junto a otros profesores, graduados y aliados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, tuvimos la importante misión de evaluar si miles de niños y jóvenes podían retornar a sus clases en más de 55 colegios. No lo hice solo. Esa misión, que me cuesta resumir en pocas palabras, la enfrentamos juntos.
Por Juan Camilo Ramírez Hoyos
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