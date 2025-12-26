“No había trazabilidad”, Subred Centro Oriente reconoce millonario déficit y anuncia plan

Fachada de este centro de salud. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras más de 15 meses de intervención administrativa por parte de la Supersalud, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, conformada por cinco hospitales y 14 centros de salud, presentó un preocupante balance financiero que dará rienda suelta a un “saneamiento financiero” impulsado desde la nueva gerencia de la subred.

Le puede interesar: El nuevo hogar que combate la soledad y el abandono hospitalario: “No olviden a los abuelos”

Así lo dio a conocer la gerente de la entidad, Ana María Cobos, al exponer los resultados del proceso de diagnóstico y reorganización interna. En este proceso, se evidenció una pérdida patrimonial del 26 % y un déficit acumulado de COP 51.000 millones, heredados de administraciones anteriores.

“Esto aumentó las cuentas por pagar de la entidad, lo que generó en que no hay equilibrio entre el ingreso y el gasto. Estamos en una situación compleja para equilibrar la operación. Adicional, nos encontramos con un talento de salud de más de 5.000 personas que están desmotivadas tras 6 años de mala gestión”, señaló Cobos.

El dato no es menor. De acuerdo con la Subred, el desbalance financiero fue consecuencia, entre otros factores, de un incremento sostenido en los contratos de bienes y servicios que rompió la relación entre ingresos y gastos. A este panorama se sumó la falta de trazabilidad en la información contable y administrativa, lo que dificultó durante años la toma de decisiones basadas en datos verificables.

Saneamiento financiero

Para enfrentar la crisis, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud han emprendido un saneamiento financiero. Empezó con el giro de recursos por más de COP 110.000 millones. Según la entidad, en agosto se destinaron COP 19.300 millones para la operación corriente; en noviembre, otros COP 54.000 millones para el pago de deudas históricas; y adicionalmente se asignaron COP 10.000 millones para modernización tecnológica.

A esto se suman cerca de COP 30.000 millones de pesos que se encuentran en trámite y que permitirán cerrar brechas presupuestales y cumplir compromisos con el talento humano y los acreedores.

De cara a los próximos 27 meses, la administración anunció un plan orientado a reordenar la cultura institucional, fortalecer el liderazgo interno y mejorar la eficiencia operativa, con el objetivo de que los usuarios perciban cambios en la calidad y humanización del servicio.

La estrategia hacia 2027 se basará, según la entidad, en un enfoque de austeridad orientado a la optimización del gasto público, priorizando la inversión en tecnología y el mantenimiento preventivo de la infraestructura hospitalaria. El objetivo final, indicó la gerente, es consolidar una red de servicios que responda a las condiciones de vulnerabilidad social de las seis localidades que atiende, y avanzar hacia un modelo hospitalario sostenible y articulado con el Distrito.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.