No habrá Ley Seca en Bogotá durante elecciones de Consejos de Juventud

Ya está todo listo para las elecciones de Consejos Locales de Juventud, este domingo 19 de octubre. La Alcaldía confirmó las medidas para el desarrollo de los comicios y confirmó que en la capital colombiana no habrá Ley Seca.

La jornada comenzará a las 8:00 a.m. e irá hasta las 4:00 p.m. En este espacio, las y los jóvenes tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes en los Consejos Locales de Juventud, un espacio de participación en la toma de decisiones sobre los temas que los inspiran, los preocupan y los movilizan.

¿Por qué no habrá Ley Seca en Bogotá?

Aunque ciudades como Cartagena, Yopal, Ciénaga, Montería, Mosquera, Soledad e Ibagué, sí aplicarán la medida, la capital se desmarcó. Lo confirmó el mismo alcalde Carlos Fernando Galán y su equipo, quien aseguró que las entidades estarán coordinadas para garantizar la seguridad.

En la ciudad hay 1.728.112 jóvenes habilitados para votar, de este total 859.084 son mujeres y 869.028 son hombres. Son 2.905 mesas, distribuidas en 907 puestos de votación ubicados en las localidades.

Si bien se espera una alta participación en estas elecciones, la Alcaldía hizo énfasis en que tendrá un dispositivo para garantizar el desarrollo de la jornada, sin la necesidad de aplicar la Ley Seca. Entre otras razones, organizaciones como Asobares, pidieron no implementarla, teniendo en cuenta que el fin de semana representa el día de mayor ganancia para los establecimientos de venta de licor en la ciudad.

Cabe recordar que según el código electoral (Artículo 206), prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes desde la tarde del día anterior a las elecciones hasta la mañana del día siguiente. Su aplicación se hace o no efectiva en cada ente territorial a través de un decreto distrital, con el fin de mantener el orden público, la seguridad y garantizar la tranquilidad del proceso electoral.

Consejos de Juventud esperan mayor participación

Los Consejos Locales de Juventud es un mecanismo democrático que nació por Ley en 1997, pero que fue reglamentado en 2013 bajo el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y que incluyó mejoras bajo la Ley Estatutaria 1885 de 2018 como la inclusión de comunidades étnicas, víctimas del conflicto o campesina, así como garantías para la financiación y organización de los consejeros.

Integrados por jóvenes entre los 14 y 28 años, sus funciones son proponer, concertar y hacer vigilancia a planes de desarrollo y políticas públicas que representen los intereses de esta población a nivel de educación, empleo, arte o cultura, por mencionar algunos. Al tener esta autonomía, son claves en la interlocución entre sus comunidades y las entidades estatales. Sin embargo, a pesar de ser exaltados en discursos políticos, hay mucho por mejorar.

En diciembre de 2021, tras el estallido social, se llevaron a cabo los primeros comicios. Aunque se publicitó como un éxito, de los 12 millones de jóvenes habilitados para votar en el país, solo lo hizo el 10 %. Para completar, el 23 % de los votos fueron nulos. En las grandes capitales, como Bogotá, apenas votó el 6,24 % de los jóvenes de los 1,8 millones habilitados. Las cifras evidencian que esta es una elección a la que le falta pedagogía. Y lo ratifica la Misión de Observación Electoral (MOE), que en aquella oportunidad recibió 74 reportes de irregularidades provenientes de Bogotá, 27 municipios y 14 departamentos.

