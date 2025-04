“No hay compromiso”: minga indígena en la Plaza de Bolívar seguirá protestando

Más de 1.500 indígenas de Piandamó (Cauca) y Nariño llegaron a Bogotá en chivas, luego se instalaron en la Plaza de Bolívar a la espera de que el presidente Gustavo Petro los escuche. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

7 pueblos indígenas del Cauca y Nariño y 22 autoridades, llegaron el pasado 31 de marzo a la Plaza de Bolívar, con el único objetivo de que el presidente los escuche y se reúna con ellos. Por tal razón, no aceptaron el ofrecimiento del Distrito, de trasladarse al parque El Renacimiento, pues lo aleja de la Casa de Nariño.

Sus requerimientos son distintos, de acuerdo a cada comunidad y su problemática, pero que parten de acuerdos pactados hace 3 años, los cuales han sido incumplidos. Así lo afirmó Jhon Almendro, gobernador (e) del resguardo indígena La María. “Entre nosotros tenemos un acuerdo claro. Hay dos voceros que representan a las 22 autoridades. Nos dijeron que la mesa de conversación se levantó, pero ¿en qué momento se conversó?”, cuestionó en entrevista con Noticias Caracol.

Ejemplo de las exigencias, está la de José Manuel Castillo, quien representa a más de 1.600 personas y en entrevista con El Espectador, pidió que en su comunidad se pueda acceder a unas certificaciones de los censos, para poder así recibir educación y otros servicios.

Almendro detalló que este miércoles, sobre las diez de la noche, se reunieron con el Ministerio del Interior, pero indicó que “no hubo voluntad para el diálogo” y se limitaron a preguntar “¿qué necesitan? Cuando eso es volver a empezar de cero a pesar de que han ido a nuestro territorio a ofrecer estas ayudas. Y cuando les preguntamos, ¿cómo van con los cumplimientos de hace 3 años?, se quedan mudos”, reclamó.

Desde el Ministerio del Interior, apuntaron que seguirán “propiciando escenarios de diálogo para que los pueblos indígenas puedan resolver sus conflictos internos, además de trabajar en la revisión objetiva de sus censos y registros de nuevas autoridades u organizaciones. No obstante, insta a estas comunidades para que fortalezca sus principios de gobierno propio, ya que estás divisiones ponen en juego su autonomía y ancestralidad”.

Disturbios en el centro de Bogotá

Desde la cinco de la mañana, un grupo de al menos 30 indígenas bloquearon la carrera décima con Avenida Jiménez y luego con calle décima.

El plantón generó el cierre por varias horas de las estaciones de San Diego, Las Nieves, San Victorino, Museo Del Oro y Aguas. Asimismo, Transmilenio reportó que cuatro buses fueron grafiteados y uno pinchado; un bus del SITP con vidrios rotos y otros tres grafiteados; además de tres buses duales pinchados.

Jhon Almendro, explicó a Noticias Caracol que no estaba en el momento de los hechos de vandalismo y respondió que “creería que no volverá a suceder. No somos organizaciones que venimos a robar o dañar negocios. Son ajenas a la organización”.

Sobre las razones de esta protesta, señaló que fueron para llamar la atención del Gobierno Nacional, pero que terminó en disturbios.

Continuará la manifestación

Finalmente, Almendro acotó que seguirán en la Plaza de Bolívar, hasta tanto sus problemáticas sean atendidas. Mientras tanto, esperan que este jueves, puedan ingresar al Congreso “para tener una conversación directa”, agregó.

Por su parte, el Distrito insistió en que los cerca de 800 indígenas se trasladen al Parque El Renacimiento, donde les prometen mejores condiciones mientras avanzan las conversaciones.

“Las condiciones en la plaza son muy riesgosas para las personas. Hay pipetas de gas y otros elementos inflamables que podrían generar una situación grave. En el lugar se encuentra disponible un carrotanque de agua, así como otros requerimientos están disponibles allí. Seguimos a la espera de los avances por parte del Ministerio del Interior y Presidencia”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

