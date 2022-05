“No hay riesgo”: secretario de Salud sobre viruela del mono en Bogotá

Coronavirus - Bogotá Foto: Mauricio Alvarado

En los últimos días, la viruela símica (o también denominada viruela del mono) ha generado preocupación en la comunidad internacional por el incremento de casos de reportados, en particular en zonas donde no la enfermedad no es endémica. En ese sentido, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han reportado casos en 12 países donde la enfermedad no es geográficamente propia.

Por esta razón, a principios de mes el Instituto Nacional de Salud (INS), reportó en el país aún no hay casos confirmados de la viruela símica, que es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite entre distintas especies, en este caso entre animales y el ser humano.

En este sentido, ante la preocupación que ha generado la viruela del mono, la Secretaría de Salud de Bogotá hizo un llamado a la calma asegurando que, por el momento, no existe un riesgo de contagio masivo en la ciudad.

“En este momento, no hay riesgo en Colombia. No es una enfermedad como el Covid-19 que estuviéramos hablando de una enfermedad mortal o con tasas de ataque muy grande. Tenemos las herramientas epidemiológicas y de laboratorio para estar alerta, y a la fecha Bogotá no tiene ningún caso”, manifestó Alejandro Gómez, secretario de salud.

Sobre la viruela, el funcionario indicó que los síntomas de la enfermedad duran entre 2 a 4 semanas, y tiene una tasa de letalidad entre el 3 y el 6%. Por su parte, la viruela se transmite a los humanos a través del contacto cercano con una persona o animal infectado, o con material contaminado con el virus.

Por el momento, el Distrito anunció que está en alerta para detectar posibles casos en la ciudad, sin embargo, se descarta que pueda haber un contagio masivo.

