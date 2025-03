¡No más acoso callejero en Bogotá! Aprueban acuerdo para reducir los casos

Cientos de mujeres salieron a las calles a marchar y protestar, en el marco del Día Internacional de la Mujer, para rechazar la violencia de género y los feminicidios. Foto: Cristian Garavito

La Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto que busca reforzar acciones para prevenir, atender y reducir el acoso callejero en los espacios públicos y de acceso público en Bogotá. Al menos 7 de cada 10 mujeres, manifiestan tener miedo a sufrir un ataque sexual en el transporte o en el espacio público en la ciudad.

¿Cómo se da la estrategia?

La iniciativa entiende el acoso, como cualquier conducta física o verbal, de connotación sexual, no consentida, que se desarrolle en espacios públicos o de acceso público. Lo anterior genera un entorno hostil y afecta los derechos fundamentales de las víctimas.

Además, propone una estrategia integral contra el acoso sexual, con base en datos, de manera que la lucha contra el acoso en la ciudad tenga como punto de partida un diagnóstico preciso de la problemática. Así mismo, involucra un proceso de transformación cultural, con un enfoque de género, con la cual se promueva el empoderamiento de las mujeres y se fomente el uso seguro del espacio público.

La educación de la mano de la concientización

Se propone el desarrollo de campañas educativas en zonas rurales, colegios, universidades y otros centros académicos frente al Acoso Callejero. Así mismo, establece el seguimiento anual del cumplimiento y los resultados de estas estrategias, evaluación que sería presentada ante el Concejo de Bogotá en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“La garantía de contar con espacios públicos seguros no es un privilegio, es un derecho. Bogotá no puede seguir normalizando el miedo que experimentan las mujeres al caminar sus calles, Mientras el acoso callejero persista, Bogotá NO caminará segura”, aseguro Julián Sastoque.

Un poco de cifras

De acuerdo con los datos reportados por la Veeduría Distrital:

7 de cada 10 mujeres, manifestaron tener miedo a sufrir un ataque sexual en el transporte o en el espacio público.

8 de cada 10 mujeres han experimentado una situación de acoso sexual en algún momento de su vida.

El 64,3% de las encuestadas señalan que muchas veces han sido objeto de miradas morbosas, el 57,2% de ellas manifestaron ser foco constante de silbido y el 52% de las usuarias del sistema de transporte y del espacio público han sido víctimas frecuentes de comentarios asociados a su aspecto físico.

Con referente al nivel de denuncia, el 89,3% de las encuestadas coincidió en no haber denunciado casos de acoso, de lo cual se puede inferir un subregistro de estos hechos en las cifras y una alta desconfianza en los mecanismos de denuncia existentes.

En ese sentido, el 62,8% de las mujeres, dice no conocer los canales de denuncia y solo el 43,5% dice conocer las acciones que desarrolla el Distrito para prevenir estas situaciones.

