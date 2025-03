Taxista que robó celular en un montallantas se arrepintió: “fue un impulso”

Personas en las redes sociales están indignadas ante la respuesta del taxista. Foto: Redes Sociales

Un taxista quedó registrado en una cámara de vigilancia cuando robaba el teléfono de una mujer que lo estaba atendiendo en un montallantas de la ciudad, el pasado 2 de marzo.

Bajo la excusa de que estaba pinchando, la grabación evidencia el momento en que la trabajadora está en sus labores y el sujeto aprovecha para robarle el celular, guardándoselo en el bolsillo. Lo irónico es que escasos segundos después, pasando dos patrulleros de la policía y nervioso, intenta pasar desapercibido.

Al exponerse el hurto en redes sociales, el señalado ladrón salió a pedir disculpas. “Yo cogí en un momento lo que no era mío, me dejé llevar por un impulso. Yo sé que cometí un error ante todo el mundo y pido mil disculpas a todos los compañeros del gremio, a la sociedad porque fue una cosa que no tuve que haber hecho”.

Así mismo, le pidió disculpas a la víctima y le solicitó que bajará el video de redes sociales, donde supuestamente la respuesta fue que sí, pues “lo importante era que había devuelto el teléfono”.

El taxista enfatizó en qué se dejó llevar por el momento, “fue un impulso que de pronto cualquier persona en cualquier momento lo hace sin pensar ni nada. Yo no soy persona de hacer eso, ni tengo problemas con la justicia, ni tengo antecedentes”.

A pesar de ello, el hecho sigue generando indignación y rechazo, pidiendo justicia por parte de las autoridades. “Qué vergüenza para la familia. Obviamente, no es la primera vez que roba”. “Impulso que a todos nos puede pasar… nada de eso”. “Cualquier persona se roba un celular por un ‘impulso’?”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

#INDIGNANTE 😡 Taxista quedó plenamente identificado por cam/seguridad cuando le roba el celular a señora trabajadora de un montallantas. Según informan, el hecho se presento la tarde-noche del pasado 2MAR, en el b/Ciudad Montes, loc/Puente Aranda, ciudad de Bogotá.



