“No vuelvas a pasar o te matamos”: joven fue robado y extorsionado por ladrones

Felipe Jiménez fue víctima de hurto en la noche del jueves 6 de marzo. Se encontraba regresando del trabajo, cuando fue abordado por tres sujetos en el barrio Polo Club, de la localidad de Barrios Unidos. Con improperios, lo obligaron a entregarle sus pertenencias, logrando llevarse su celular y huyendo a pie hacia rumbo desconocido.

Cuando inicialmente pensó que solo había quedado en un robo diario más en esta ciudad, en la mañana de este viernes le empezaron a llegar mensajes a su Whatsapp que tenía vinculado en su computador. “Me pidieron inicialmente 250 mil pesos para regresarme el teléfono. Luego fueron $650 mil para no hostigar a los contactos que tengo en el celular”, relató a El Espectador.

Capturas de pantalla dejan ver la conversación extorsiva, donde el sujeto cada vez se pone más agresivo y amenazante. “Hombre buen día. Cómo está. Hijo le íbamos a enviar el teléfono pero vimos un contenido interesante. No me ignore hombre que no le conviene. Vea que somos buenos pegando sustos. Ojalá no vuelvas a pasar por ese sitio o te matamos. Esta vieja te va a odiar”, se lee.

Los delincuentes al no tener respuesta, empezaron a escribirle a al menos tres contactos de Felipe, entre ellos, su mejor amiga. “La empezaron a acosar en horas de la mañana. Los tipos le enviaron unas fotos mías que no están en redes sociales. Incluso, la intimidaron diciéndole que yo le hacía ritos esotéricos, pero que ellos le ofrecían liberarla de eso”, contó. Afortunadamente, dice, la joven no cayó en la trampa ni ninguno de sus conocidos.

La víctima aseguró que en horas de la madrugada de este viernes, llamó al Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá para denunciar la extorsión. “La respuesta que me dieron era que una persona me llamaría a las 6 de la mañana. Pero nunca llegó la llamada”. Adicionalmente, para denunciar el robo, aseveró que ingresó a la página de la MEBOG, pero “se cayó cuando estaba redactando el caso. Ha sido muy frustrante”.

Si bien Felipe Jiménez finalmente pudo recuperar su número de teléfono, se suma a las 19.090 personas víctimas de hurto en la ciudad al 3 de marzo, una variación de -20 % respecto al 2023. Los hombres son las mayores víctimas (14.040) y sin empleo de armas, el modo más usado por delincuentes. Así lo reporta el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional.

Asimismo, cabe recordar que el delito de extorsión creció en un 73,2% entre enero y septiembre de 2024.

Según el concejal, Andrés Barrios, los objetos que más le hurtan a la ciudadanía en Bogotá son: dinero, celular, cédula, bicicleta, documentos, billetera, accesorios de comunicación, computador portátil y tarjetas de crédito. Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, los delincuentes robaron 528.522 elementos de este tipo, de acuerdo con las cifras reveladas por el Concejal. El cabildante agregó que en la franja horaria de la noche es cuando se presenta el mayor número de hurtos a personas.

