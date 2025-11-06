Logo El Espectador
Noches de Museos 2025 en Bogotá: talleres, música y recorridos gratuitos

Este 6 y 7 de noviembre Bogotá se transforma cuando caiga la noche: museos distritales, recorridos al aire libre, talleres, música en vivo y entrada gratuita convergen en la VI Noche de Museos de Bogotá y la III Noche Iberoamericana de Museos.

Redacción Bogotá
06 de noviembre de 2025 - 04:30 p. m.
En estos espacios hay recorridos, talleres de cocreación y performances.
Foto: Cortesía
Bogotá abandonará por algunos días la luz del día para abrazar la cultura nocturna. La VI Noche de Museos de Bogotá y la tercera edición de la Noche Iberoamericana convocan al público a explorar museos, patrimonios y espacios urbanos con otra mirada: la de quienes caminan, escuchan y participan.

Según el IDPC, la fiesta arranca el viernes 7 de noviembre, desde las 3:00 p.m. en Ciudad Bolívar y desde las 5:00 p.m. en La Candelaria.

En el Museo de Bogotá, en la Casa de los Siete Balcones, artistas del programa Arte a la KY de Idartes harán intervenciones escénicas entre las 6:00 p.m. y 9:45 p.m.: música andina con la Tropa de Sukuris, cuenteros, danzantes y un cierre con rap-show de Múridas RAP allá sobre las 8:00 p.m.

Al mismo tiempo, en Ciudad Bolívar, el Museo de la Ciudad Autoconstruida abrirá desde las 3:30 p.m., con danza campesina, circo acrobático y orquesta al finalizar la tarde.

Más que fiesta, lo que se busca es reapropiar la ciudad y sus patrimonios. El director del IDPC, Diego Parra Cortés, afirma: “las Noches de Museos son la oportunidad para recorrer los museos y espacios culturales, que tienen un rol fundamental en la conservación de nuestro patrimonio”.

El evento no es solo diversión: es política cultural. Con casi 60 museos en la capital, la agenda de la Noche despliega talleres, conversatorios, audiovisual, recorridos patrimoniales y opciones que invitan a mirar la ciudad cuando está iluminada, silenciosa y diferente.

Par conocer más información sobre la programación, los lugares y el aforo, consulte la guía disponible del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Todas las noticias de Bogotá están aquí.
