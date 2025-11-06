Logo El Espectador
Presunto abandono infantil en Ciudad Bolívar: dos menores fueron rescatados

Vecinos alertaron por el llanto de dos niños encerrados en una vivienda. Aunque fueron rescatados por las autoridades, el caso refleja la fragilidad de la infancia en contextos de vulnerabilidad.

Redacción Bogotá
06 de noviembre de 2025 - 01:32 p. m.
Debido al llanto de los menores, los vecinos le dieron aviso a las autoridades. Los hallaron encerrados con llave y tuvieron que romper las rejas de las ventanas para poder realizar el rescate.
Foto: Mebog
Dos niños, de tres y seis años, fueron rescatados tras permanecer solos y encerrados dentro de una vivienda del barrio Villa de los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar. El caso fue reportado por vecinos que escucharon el llanto de los menores durante varias horas y alertaron a las autoridades.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a los niños sin la compañía de un adulto y con la puerta cerrada con llave y pasador. Para ingresar, fue necesario retirar una reja con la ayuda de bomberos. Los menores fueron entregados posteriormente a una autoridad administrativa para el restablecimiento de sus derechos, según lo establece el Código de Infancia y Adolescencia.

Aunque la Policía presentó el hecho como una acción de rescate, lo ocurrido plantea interrogantes sobre las condiciones de cuidado y protección en las que crecen muchos niños en sectores populares de Bogotá. Ciudad Bolívar, una de las localidades con mayores índices de pobreza y hacinamiento, registra con frecuencia casos de negligencia, abuso o abandono infantil.

“Se reitera a todos los cuidadores y padres de familia que, especialmente en estas fiestas que se aproximan, no dejemos abandonados a nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto suele generar accidentes, particularmente por la manipulación de aparatos eléctricos”, señaló el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Mebog.

El episodio, más allá del procedimiento oficial, expone una realidad cotidiana: la soledad en la que permanecen miles de niños cuando sus padres o cuidadores deben ausentarse por motivos laborales o falta de redes de apoyo. Mientras las autoridades anuncian operativos de “protección a la niñez”, la vulnerabilidad estructural que permite estos episodios sigue sin abordarse de fondo.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
