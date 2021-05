La joven estudiante denunció haber sido atacada por agentes del Esmad durante las movilizaciones del pasado 28 de abril. Ahora, a pesar de lo que le pasó, considera que el amor y la empatía son la mejor revolución. Esto fue lo que le dijo Leidy Cadena a El Espectador.

No han sido semanas fáciles para Bogotá, mucho menos para el país. La tercera ola de contagios por Covid-19 puso en alerta a las principales ciudades, y mientras crecían las restricciones y medidas, el descontento y desaprobación de la gente también. La propuesta de una reforma tributaria en medio de una pandemia terminó de calentar los ánimos y produjo un estallido social.

Centrales obreras, gremios, sindicatos, docentes y estudiantes convocaron a una continuación del Paro Nacional iniciado en 2019. Las movilizaciones se reiniciaron el 28 de abril y la participación de los jóvenes fue rotunda: miles de personas salieron a las calles y unieron sus voces a manera de protesta.

Aquel último miércoles de abril, Leidy Natalia Cadena Torres, una estudiante de último semestre de Ciencias Políticas, hacia parte de la movilización en el centro de Bogotá. Con su novio y otros acompañantes había decidido salir a marchar, pero cuando las cosas se empezaron a tornar violentas decidió que era momento de irse, sin esperar que mientras caminaba en busca de su bicicleta para regresar a casa recibiría un impacto en su rostro que cambiaría su vida.

Aquel suceso se convirtió en más combustible para la llama. Las movilizaciones continuaron presentándose y, día tras día, personas de todo el país siguieron saliendo a las calles. Entre tanto, el caos empezó a hacerse evidente: disturbios, heridos, denuncias de abuso policial, vandalismo e incluso muertos se reportaron con frecuencia. Hasta el 12 de mayo, la ONG Temblores registró 2.110 presuntos casos de violencia policial; 39 denuncias por homicidios atribuidos a la Policía; 1.055 reportes de detenciones arbitrarias contra manifestantes, y 442 intervenciones violentas en el marco de protestas.

En medio de todo esto, Leidy Cadena, en entrevista con EL ESPECTADOR, recordó lo que pasó aquel 28 de abril y contó cómo ha sido el proceso, luego de que en medio de las movilizaciones fuera herida y terminara perdiendo uno de sus ojos.

Con una sonrisa en su rostro, Cadena contestó la llamada, y luego de hacer una pequeña pausa ante la pregunta “¿cómo estás?”, respondió despacio y con la voz fuerte.

“He tratado de estar lo más tranquila y lo más serena posible. No es fácil de afrontar el hecho de entender que vas a quedar ciega el resto de tu vida, pero entre ponerme a llorar y ser feliz o reírme de lo me que está pasando, prefiero reírme un poco cruelmente de mí misma”, aseguró.

Sin embargo, a pesar de su actitud positiva, la joven reconoció que luego de lo ocurrido, cualquier cosa que se caía o que generara ruido la petrificaba. Además, con lo que ha ocurrido en ciudades como Cali, cuando veía algún video, no podía hacerlo por completo, pues se le bajaba la tensión y le daban ataques de ansiedad. Mientras tanto, interrumpió su respuesta con un silencio: “¿Escuchaste? Hasta acá suenan las aturdidoras del Portal Américas”, manifestó.

Actualmente, Cadena espera recibir una segunda intervención quirúrgica. La primera fue el día siguiente de lo ocurrido. Según relata, en esa ocasión le tuvieron que coser de lado a lado su ojo y le pusieron un líquido con la esperanza de que por lo menos percibiera sombras. No obstante, en su último control verificaron que ya no veía nada. Por tanto, el paso a seguir será retirar el líquido que ya le pusieron y verificar si pueden mantener la estructura original del ojo o si, por el contrario, hay que acudir a una prótesis ocular.

Ver la vida con un solo ojo

Desde el momento en que Leidy recibió el impacto asumió que iba a perder la vista. Según dice, esta era una forma más fácil de no hacerse ilusiones para que luego un doctor pudiera decirle lo contrario. Ahora, aunque manifiesta que hace bromas de sí misma y agradece que tanto su pareja como su familia la sigan tratando igual, por su esencia y por la persona que ha sido, confiesa que no ha sido un proceso fácil sobre todo al despertarse. “En las mañanas es cuando más me cuesta. De hecho, a veces me despierto de muy mal humor. Es duro levantarme y verme al espejo”, comentó.

A esto se agrega el inevitable cuestionamiento que, sin respuesta, sigue quedando en el aire. “Al principio me decía: yo no estaba haciendo nada, ¿por qué me pasa esto? No me parece justo. Luego llegué a la conclusión de que tal vez era yo la persona que podía asumir las cosas de una forma más valiente. Si me tocó a mí fue por algo, obviamente sin justificar el hecho de que alguien te dispare, pero tal vez me tocaba a mí.”

Esa valentía y coraje con la que Cadena pronunció sus respuestas hizo que se convirtiera, desde el primer momento, en una imagen y representación de la lucha y protesta que se lleva en las calles. Sin haberlo imaginado, se convirtió en uno de los rostros que representa las denuncias por abuso policial de las últimas dos semanas, pero también en la consecuencia de la violencia usada como respuesta, una respuesta que ya dejó a su camino la muerte de Lucas Villa en Pereira, del capitán Jesús Alberto Solano en Soacha, de Alejandro Zapata en Bogotá, de una menor de 14 años y de un joven en Popayán, entre los otros fallecidos en las últimas dos semanas de movilizaciones.

Eso junto a los otros sucesos que se viven en ciudades como Cali, Pereira y Popayán y que evidencian la grave situación que vive actualmente el país, por lo que urge un llamado a la calma, al diálogo y a la reconciliación. Eso considera la joven estudiante, quien a pesar de haber sido una de las víctimas de este conflicto, cree que la violencia no es una solución.

“Siempre he creído que el amor es toda una revolución. No creo que salir a quemar policías, porque un policía me hizo esto a mí, sea lo más apropiado. Yo no tengo que ir a dañarle la vida a otra persona porque a mí alguien me la dañó. La violencia no se soluciona con violencia, y si el agente del Esmad que me disparó llevara eso también en su corazón, no hubiera hecho lo que me hizo. Si tuviéramos toda una cultura de empatía con la otra persona, si tuviéramos el amor en nuestro corazón, las cosas serían tan distintas”, manifestó.

En ese sentido, Leidy quiere tomar como impulso lo que le ocurrió, pues una vez terminada su carrera de Ciencias Políticas quiere especializarse en derechos humanos y conflicto. “Yo creo que esto que me pasó ayuda mucho a que yo pueda ser más sensible en las cosas que quiero tratar. Podré decirle a la gente: a mí me pasó, sé que es duro, que duele, que le pega a uno en el corazón, pero también sé que se puede salir de esto, que el odio no es una solución para las cosas y que yo soy un ejemplo de eso.”

Leidy Natalia Cadena ha podido hablar con otras personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia durante las manifestaciones y considera que se han convertido en un apoyo mutuo entre todos. También invitó a quienes protestan a seguir en pie de lucha y buscando soluciones, eso sí, cuidándose siempre, pues no concibe la idea de que a alguien más le pase lo mismo que a ella.

“Me parece muy bonito poder decirle a la gente que sí se puede, que sí podemos salir de estas cosas y que, aunque es muy triste y doloroso, tenemos que seguir adelante y demostrarle al país que nosotros seguimos aquí en pie de lucha, diciéndoles que no nos van a callar y que nos quitaron un ojo, pero seguimos teniendo nuestra voz”.

Luego de lo ocurrido Cadena interpuso una denuncia por lo que le pasó. Según cuenta, ya fue llamada por la Fiscalía y deberá entregar los documentos, fotos y material probatorio para seguir con el proceso y así realizar la primera audiencia. Por su parte, la Policía informó que ya se están investigando los hechos, y ella espera que se haga justicia.

“Yo espero de corazón que hagan su trabajo, que lo hagan bien y que la persona que hizo esto pague con la justicia y que sea el juez y la Fiscalía quienes dicten cuáles son las acciones legales que se determinen con él. Yo de corazón espero que hagan las cosas de la manera más honesta posible, porque yo lo he hecho así. Nosotros tenemos el número y el nombre del agente del Esmad, pero no lo hemos hecho público, ni lo vamos a hacer porque esperamos que se lleve un proceso honesto porque hemos dicho la verdad en cada declaración”, concluyó.