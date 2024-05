¿Qué notarías abren los sábados en Bogotá? Horarios y direcciones

Las notarías son un organismo estatal en donde las personas pueden acudir a realizar diferentes trámites como legalizaciones de documentos, compra y venta de inmuebles, matrimonio civil, separación de bienes, sucesiones, capitulaciones, hasta cambio de nombres, entre muchos otros. Si le interesa realizar algún proceso en la notaría y su único día disponible para hacerlo es el fin de semana, aquí le contamos que entidades dan atención los sábados en Bogotá y su horario.

Notaría 34 de Bogotá: está ubicada en la Calle 109 # 15 - 55. Horario: lunes a viernes 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados 9:00 a.m. 12:00 p.m.

Notaría 33 de Bogotá: está ubicada en la carrera 7 N. 155c - 30. Horario: lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notaría 28 de Bogotá: está ubicada en la Calle 71 # 10 – 53. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Notaría 20 de Bogotá: está ubicada en la Avenida Carrera 15 No 80 - 90. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Notaria 19 de Bogotá: está ubicada en la calle 63 # 9a - 83. Horario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Notaría 18 de Bogotá: está ubicada en la carrera 13 # 27-20. Horario: lunes a viernes 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Notaría 14 de Bogotá: está ubicada en la Calle 53 # 21 - 40. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Notaría 9 de Bogotá: está ubicada en la Calle 74 # 11-37. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notaría 7 de Bogotá: está ubicada en la Calle 12 B No. 8-39. Horario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notaría 5 de Bogotá: está ubicada en la carrera 15 A# 120- 63. Horario: lunes a viernes 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notaría 3 de Bogotá: está ubicada en la carrera 69B Nº 34 - 02 sur. Horario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notaría 1 de Bogotá: está ubicada en la Calle 16 # 4-62. Horario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m. a 5:30 p.m. y los sábados 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Notaría 36 de Bogotá: está ubicada en la Calle 71A No. 15-19. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los los sábados: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Notaría 37 de Bogotá: está ubicada en la Calle 67 # 7- 90. Horario: lunes a viernes de 8:00a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Notaría 38 de Bogotá: está ubicada en la Carrera 7 # 33 - 13. Horario: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m a 5:30 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notaría 39 de Bogotá: está ubicada en la calle 119 # 14 - 26. Horario: lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los sábados: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Notaría 41 de Bogotá: está ubicada en la carrera 15 # 75 - 09. Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:20 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Notaría 43 de Bogotá: está ubicada en la calle 109 # 19-36. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Notaría 44 de Bogotá: está ubicada en la carrera 15 # 96 - 07. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

Notaría 54 de Bogotá: está ubicada en la carrera 10 # 15- 04 SUR. Horario de atención: lunes a viernes: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notaría 55 de Bogotá: está ubicada en la calle 20C #97B - 26. Horario: lunes a viernes en jornada continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Notaría 56 de Bogotá: está ubicada en la carrera 73 # 59-12 SUR CC METRO SUR LOCAL 221 Y 222. Horario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Notaría 57 de Bogotá: está ubicada en la avenida calle 45 A Sur # 50 – 47. Horario: lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Notaría 58 de Bogotá: está ubicada en la carrera 54 # 45 A -19 Sur. Horario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:30 p.m. y los sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notaría 59 de Bogotá: está ubicada en la calle 146 C. Bis # 90-11 Suba. Horario: lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:30 p.m. a 6:00p.m. y los sábados de turno: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notaría 60 de Bogotá: está ubicada en la calle 161 # 16A - 32. Horario: lunes a viernes: 8:00 a.m. 12:30 p.m y 1:30 p.m. a 5:00 p.m. y los sábados 9:00 a.m. 1:00 p.m.

Notaría de 61 de Bogotá: está ubicada en la calle 13 # 60 - 81. Horario: lunes a viernes 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notaría 62 de Bogotá: está ubicada en la carrera 24 # 53 - 26. Horario: lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Notaría 67 de Bogotá: está ubicada en la calle 72 # 81A - 64. Horario: lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y los sábados 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Notaría 69 de Bogotá: está ubicada en la avenida calle 134 # 7 B - 83. Edificio el Bosque. Locales 1 y 5. Horario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Notaría 72 de Bogotá: está ubicada en la carrera 11 #71-73 Piso 2. Horario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:45 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.