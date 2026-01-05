Novedades del proceso de matrículas 2026 en colegios de Bogotá: cómo acceder

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - José Vargas

Ya se acabaron las fiestas decembrinas y enero siempre será sinónimo de matrículas, útiles, y todos los preparativos para comenzar un nuevo año escolar. En este sentido, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá habilitó la etapa de novedades para las matrículas 2026 en los colegios públicos oficiales de la ciudad.

Esta fase es clave en el proceso de asignación y formalización de cupos académicos, ya que permite a las familias atender situaciones como cambios de datos, traslados o ajustes derivados de la solicitud inicial.

Bajo esta misma línea, este proceso hace parte del cronograma de matrículas para el año escolar 2026, y se realiza con el fin de garantizar que cada estudiante pueda acceder de manera eficiente y oportuna a su lugar en el sistema educativo oficial.

Asimismo, durante la etapa de novedades, las familias pueden acercarse a puntos de atención integral, citas previamente agendadas o los servicios disponibles en las Direcciones Locales de Educación para dar solución a pendientes relacionados con la inscripción, cambios en la información registrada o movilidad entre instituciones públicas.

Esto es especialmente útil para quienes requieran ajustar el proceso y asegurar que el cupo asignado esté correctamente reflejado antes del inicio de clases en 2026.

Este paso forma parte de un proceso más amplio que ya había consolidado dos fases principales de matrícula para el año lectivo 2026: una etapa inicial de solicitud de cupos en fechas previas y la apertura del proceso para la población en general hasta diciembre de 2025, todo mediante una plataforma virtual, gratuita y sin intermediarios, habilitada por la Secretaría de Educación.

¿Cómo cuadrar cita?

Para garantizar una atención adecuada y ordenada, es indispensable contar con una cita agendada, la cual debe solicitarse a través de la página web de la Secretaría de Educación. Las agendas estarán disponibles hasta agotar cupos.

Cita presencial

Una vez pida la cita, puede acercarse a entre el 5 y el 10 de enero de 2026 a los siguientes puntos:

Colegio Ciudad de Bogotá (IED) – Sede A - Carrera 25 # 53B-32 Sur

Colegio John F. Kennedy (IED) - Carrera 74B # 38A-33 Sur

Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED) - Carrera 68F # 63B-02

Dirección Local de Educación de Suba - Carrera 58 # 167-20

Horarios de atención

Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado: 7:00 a.m. a 12:30 p.m.

Las autoridades educativas recomiendan a las familias revisar sus notificaciones en los portales oficiales y acudir a los puntos habilitados con la documentación necesaria para facilitar la atención, con el objetivo de que el ingreso a la educación pública en 2026 sea ordenado y sin inconvenientes.

