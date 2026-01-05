Inician recargas de pasajes gratis en Transmilenio para más de 740.000 personas en Bogotá

La cantidad de pasajes asignados varía según la clasificación del Sisbén y las condiciones definidas por la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado. Foto: Secretaria de Integración Social

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ahora que se proyecta un aumento COP 350 al pasaje de Transmilenio y su componente zonal (buses azules) varios bogotanos están haciendo cuentas sobre cómo afrontarán el incremento al colmo de sus posibilidades. En ese caso, para una parte significativa de la población, hay un alivio que anunció el Distrito para garantizar el acceso al transporte público.

En este sentido, el Distrito capital puso en marcha en enero de 2026 las recargas de pasajes gratis en el sistema TransMilenio, beneficiando a más de 740.000 personas en Bogotá bajo la estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), con una inversión que supera los $10.000 millones para este primer mes del año.

Más información sobre Bogotá: Sube el pasaje, crece el debate: las cuentas pendientes del transporte público en Bogotá.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Este apoyo está dirigido principalmente a tres grupos poblacionales priorizados: personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza extrema o moderada, quienes podrán acceder a los pasajes sin costo como una medida de alivio en sus costos de transporte.

¿Cómo reclamar la ayuda?

Para recibir y poder activar los pasajes, las personas deben contar con una tarjeta TuLlave personalizada, documento que permite identificar a cada beneficiario y cargar los pasajes correspondientes según su perfil socioeconómico. Una vez personalizada, es necesario que la información sea actualizada en el sistema para poder activar el beneficio.

Las recargas se pueden activar de dos formas: en las taquillas de TransMilenio, presentando la tarjeta TuLlave personalizada y solicitando la activación del beneficio, o en los puntos automáticos del sistema, donde el usuario puede insertar la tarjeta, seleccionar la opción de “Transacciones virtuales”, elegir “Solicitar Subsidio/Convenio” y confirmar los pasajes asignados antes de finalizar el proceso.

Aumento en pasaje Transmilenio

millones de personas les tocará el bolsillo un aumento como el que contempla el proyecto de decreto Distrital para subir la tarifa de acceso al sistema en COP 350, para un total de COP 3.550 por validación. Esta variación se implementó con base en el incremento del % 23 al salario mínimo y las implicaciones que tiene este movimiento en la operación del sistema.

Los ejercicios matemáticos ayudan a entenderlo. En 2024, un trabajador que ganaba el salario mínimo y usaba TransMilenio dos veces al día destinaba cerca del 9,7 % de su ingreso mensual al transporte. Con el salario mínimo de 2026 y la nueva tarifa, ese porcentaje baja alrededor del 8 %. El pasaje sube, pero su peso relativo frente al ingreso disminuye.

Incluso en un escenario hipotético, que plantea la funcionaria, el dato es revelador: si con un aumento salarial esperado del 11 % se proyectaba subir el pasaje COP $200, un incremento real del 23 % habría llevado, por simple proporcionalidad, a un ajuste cercano a los COP $400. De hecho, después de los dos incrementos, tanto del salario mínimo, como el del pasaje, la asequibilidad para asalariados mejorará de 62 a 70 pasajes/mes.

Le puede interesar: Minería ilegal lidera infracciones ambientales: balance de la CAR en 2025.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.