Novenas navideñas: Distrito refuerza controles y hace llamado al cuidado en Bogotá

Con el inicio de las novenas, el Distrito pidió a las familias bogotanas anticiparse a los riesgos propios de la temporada decembrina y priorizar la seguridad en los hogares. De ahí, que la Secretaría Distrital de Salud recordó que pequeñas decisiones pueden marcar la diferencia entre una celebración tranquila y una emergencia evitable

Diciembre también es una época de riesgos

Aunque es un mes para compartir, diciembre registra un aumento de accidentes relacionados con pólvora, consumo excesivo de alcohol e intoxicaciones por alimentos y bebidas.

Con corte al 15 de diciembre, en Bogotá se han reportado 48 personas lesionadas por pólvora, entre ellas 12 menores de edad, una cifra que prende las alertas sobre el cuidado en casa.

Operativos de control durante la temporada

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría Distrital de Salud ha realizado 419 operativos de inspección, vigilancia y control en lo corrido de diciembre. Estas jornadas se han concentrado en puntos de alta circulación como tiendas, licoreras, supermercados, plazas de mercado y establecimientos comerciales.

Durante los operativos se inspeccionaron 32.764 litros de licor, 77.147 kilos de alimentos, 31.581 juguetes y 3.295 litros de otras bebidas, con el objetivo de verificar condiciones sanitarias, autenticidad de los productos y cumplimiento de la normativa. El propósito es claro: evitar que productos inseguros, adulterados o en mal estado lleguen a los hogares bogotanos en una de las épocas de mayor consumo del año.

Las autoridades recordaron que estas acciones continuarán durante toda la temporada decembrina e insistieron en que la corresponsabilidad ciudadana —comprar en lugares autorizados y reportar irregularidades— es clave para reducir riesgos y proteger la salud pública.

¿Dónde se están haciendo los controles?

Aunque la Secretaría de Salud no ha detallado localidades específicas, los operativos se han concentrado en zonas comerciales y puntos de alta demanda durante la temporada decembrina. Las revisiones se han hecho, sobre todo, en licoreras, tiendas de barrio, supermercados, plazas de mercado y establecimientos que venden alimentos y juguetes, así como en puntos de venta temporales que aumentan en estas fechas.

La prioridad, según el Distrito, ha sido evitar que licor adulterado, alimentos en mal estado o juguetes inseguros lleguen a los hogares, en un mes en el que el consumo se dispara y los riesgos también.

“Las novenas son para compartir, no para lamentar”

Desde la Secretaría Distrital de Salud insistieron en que las celebraciones decembrinas no deben convertirse en escenarios de riesgo.

“Las novenas son para reunirse y compartir, no para lamentar accidentes. Prevenir riesgos es una forma de cuidarnos y de cuidar a quienes más queremos”, señaló Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública.

La invitación final

El llamado del Distrito es a vivir las novenas con alegría, responsabilidad y cuidado. Porque, en estas fechas, celebrar sin riesgos sigue siendo la mejor tradición.

