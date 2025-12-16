Desmienten atentado terrorista en el Cantón Norte: “es una falsa alarma para generar miedo”

Las imágenes corresponden al atentado ocurrido el pasado 8 de noviembre en Tunja, y no a un nuevo evento de terrorismo en Bogotá. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El paro armado de 72 horas anunciado por el ELN ha dejado cerca de medio centenar de atentados terroristas en el país y un clima de zozobra que ha permeado tanto a las autoridades como a la ciudadanía. En medio de ese ambiente de temor, personas inescrupulosas han difundido noticias falsas con el objetivo de sembrar pánico y desinformación.

El más reciente intento de este tipo de maniobras se registró en la tarde del martes 16 de diciembre, cuando comenzó a circular un video de apenas cinco segundos en el que se observaba a militares corriendo y algunas cortinas de humo. Las imágenes fueron usadas para afirmar falsamente que se había producido un atentado en el Cantón Norte, complejo militar ubicado en Bogotá.

Más información sobre Bogotá: Fuertes lluvias en Bogotá dejan inundaciones, caída de árboles y problemas en la movilidad.

El mensaje se difundió rápidamente a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp, pero fue identificado por las autoridades distritales y desmentido de inmediato por la Secretaría de Seguridad.

Según la información entregada por esa entidad, el video fue sacado de contexto y corresponde en realidad a imágenes registradas durante el atentado a la base militar de Tunja, ocurrido el 8 de noviembre.

En consulta realizada por El Espectador, el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que este tipo de contenidos hacen parte de una estrategia “para difundir terror, usando un mensaje falso con imágenes de otro hecho”.

Por tal motivo, es falso que se haya presentado un atentado terrorista en el Cantón Norte de Bogotá. No obstante, las autoridades mantienen la máxima alerta y continúan articulando planes de prevención e inteligencia con entidades del orden nacional y con otras ciudades del país.

Este refuerzo en las medidas de seguridad se da, especialmente, tras el atentado ocurrido en el sur de Cali, que dejó dos uniformados fallecidos por la detonación de un artefacto explosivo.

Adicionalmente, la Procuraduría instó al Distrito a mantener sus capacidades en el más alto nivel de vigilancia y a explicar la estrategia de mitigación y contención frente a posibles atentados terroristas en la capital del país.

Mientras tanto, las autoridades del Distrito solicitaron a la ciudadanía mantener la calma y estar atentos solo a los canales oficiales para evitar desinformarse con noticias falsas sobre estos hechos de inseguridad.

Le puede interesar: ¿En qué van las obras del puente de Venecia?, IDU reveló nuevos avances.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.