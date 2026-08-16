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Nueva delimitación de Cruz Verde-Sumapaz: ¿Qué esperan las comunidades?

La resolución protege 314.706 hectáreas, prohíbe explotación minera y petrolera, y da un plazo de cuatro años para definir cómo conservar el páramo sin desconocer a las comunidades.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
16 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
Se estima que Sumapaz tiene unas 30 lagunas. La cifra varía según la época del año. En la foto, laguna Colorados.
Se estima que Sumapaz tiene unas 30 lagunas. La cifra varía según la época del año. En la foto, laguna Colorados.
Foto: Archivo Particular

Durante años, en las veredas y los municipios alrededor de Cruz Verde-Sumapaz, el debate por la delimitación del complejo de páramos más grande del mundo estuvo en la incertidumbre. La primera delimitación, que se expidió en 2017, fue cuestionada por las organizaciones campesinas, pues consideraron que el proceso no garantizó su participación.

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Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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