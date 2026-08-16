Nueva delimitación de Cruz Verde-Sumapaz: ¿Qué esperan las comunidades?

Se estima que Sumapaz tiene unas 30 lagunas. La cifra varía según la época del año. En la foto, laguna Colorados. Foto: Archivo Particular

Durante años, en las veredas y los municipios alrededor de Cruz Verde-Sumapaz, el debate por la delimitación del complejo de páramos más grande del mundo estuvo en la incertidumbre. La primera delimitación, que se expidió en 2017, fue cuestionada por las organizaciones campesinas, pues consideraron que el proceso no garantizó su participación.

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