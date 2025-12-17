Donde cuidar también cuenta: Bogotá inauguró una nueva Manzana del Cuidado en el 20 de Julio

Un lugar pensado para acompañar a las mujeres y personas cuidadoras que, entre el trabajo, el hogar y la vida cotidiana, sostienen a sus familias y comunidades sin descanso. Foto: Alcaldía Mayor de Bogota

En el barrio 20 de Julio, uno de los sectores más transitados y simbólicos del suroriente de Bogotá, el cuidado dejó de ser una tarea invisible para convertirse en un servicio con espacio propio.Hoy, la ciudad inauguró allí su Manzana del Cuidado número 27, un lugar pensado para acompañar a las mujeres y personas cuidadoras que, entre el trabajo, el hogar y la vida cotidiana, sostienen a sus familias y comunidades sin descanso.

La nueva Manzana del Cuidado fue inaugurada en la mañana de este martes 16 de diciembre en el SuperCADE 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, un punto estratégico por su cercanía al Portal 20 de Julio y por la alta demanda de servicios sociales en la zona.

Esta apertura hace parte de la estrategia CADE con Vocación, una apuesta del Distrito para transformar los puntos de atención ciudadana en espacios que no solo resuelvan trámites, sino que respondan de manera más cercana a las realidades sociales de cada territorio, especialmente a las necesidades de mujeres y personas cuidadoras.

¿Por qué en el 20 de Julio?

La ubicación no es casual. La nueva Manzana del Cuidado está junto al Portal 20 de Julio, uno de los puntos más transitados de la zona, lo que facilita el acceso a mujeres, personas cuidadoras y familias de San Cristóbal y sectores cercanos.

Además, esta localidad enfrenta brechas sociales importantes:

Más del 35 % de los hogares tienen jefatura femenina.

El 42 % de las mujeres vive en condición de pobreza.

Más del 84 % de los casos de violencia intrafamiliar afectan a mujeres.

El 6,72 % de la población tiene algún tipo de discapacidad.

En este contexto, la Manzana del Cuidado busca ofrecer apoyo cercano, servicios integrales y acompañamiento a quienes asumen labores de cuidado todos los días.

¿Qué es una Manzana del Cuidado?

Es un espacio donde mujeres y personas cuidadoras pueden acceder, en un mismo lugar, a servicios de:

orientación y apoyo,

prevención y atención de violencias basadas en género,

formación y fortalecimiento de capacidades,

acompañamiento psicosocial y comunitario.

La idea es reconocer y respaldar el trabajo de cuidado, que muchas veces se hace sin descanso ni apoyo institucional.

CADE con Vocación: más que trámites

La nueva Manzana del Cuidado hace parte de la estrategia CADE con Vocación, una apuesta que busca transformar los puntos de atención ciudadana en espacios más humanos, cercanos y pensados desde las realidades de cada territorio.

Bajo este enfoque, los CADE dejan de ser solo lugares para hacer trámites y comienzan a organizar su oferta alrededor de las necesidades cotidianas de la comunidad, especialmente de mujeres y personas cuidadoras.

Con la inauguración en el SuperCADE 20 de Julio, la Red CADE ya cuenta con tres Manzanas del Cuidado en sus sedes:

SuperCADE Manitas, en Ciudad Bolívar.

CADE Gaitana, en Suba.

SuperCADE 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal.

Estos espacios consolidan el cuidado como un servicio público cercano, accesible y articulado al territorio.

Una apuesta que sigue creciendo

Actualmente, Bogotá tiene 22 puntos presenciales de la Red CADE y proyecta cinco más con la entrada en operación de la Línea 1 del Metro. Al cierre de 2025, la ciudad contará con ocho CADE con Vocación activos.

Solo este año, la Red CADE ha atendido a más de 2,3 millones de personas, y en el SuperCADE 20 de Julio, casi el 60 % de las atenciones han sido a mujeres, una cifra que refuerza la importancia de integrar el enfoque de cuidado en estos espacios.

Un mensaje claro desde el Distrito

Durante la inauguración, el Distrito reiteró que cuidar también es una responsabilidad pública, y que hacerlo desde los territorios permite mejorar la calidad de vida de las personas de manera más directa.

Con esta nueva Manzana del Cuidado, Bogotá fortalece su Sistema Distrital de Cuidado, que ya suma 27 Manzanas en toda la ciudad, y reafirma su apuesta por una atención más cercana, sensible y acorde con la vida cotidiana de quienes cuidan.

