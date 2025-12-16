No son fotomultas: ¿qué son los nuevos paneles que alertan el exceso de velocidad en Bogotá?

Nuevos paneles informativos de velocidad que muestran en tiempo real la placa y la velocidad de los vehículos para alertar a los conductores cuando superan los 50 km/h. Foto: Carlos Sierra Ruiz

El exceso de velocidad es el principal factor de siniestralidad, y una variable de peso a la hora de comprometer una vida cuando ocurre un suceso indeseado en la vía. La velocidad por debajo de los 50 kilómetros por hora puede ser decisiva a la hora de determinar si una persona pierde la vida o logra sobrevivir tras un choque.

Por eso, cualquier estrategia para concientizar a los actores viales de acogerse al límite de velocidad, según los expertos, es clave para reducir los índices de siniestralidad y las fatalidades en el asfalto. En este contexto, la Secretaría de Movilidad lanzó una nueva estrategia basada en la instalación de paneles informativos en vía.

Los nuevos paneles informativos de velocidad instalados en Bogotá, son un dispositivo electrónico, similar a una señal de tránsito, que tiene la capacidad de medir la rapidez con la cual se desplaza un vehículo en una vía.

Sin embargo, pese a su función, estos nuevos paneles no tienen el objetivo de generar comparendos, según aclaró la cartera distrital de Movilidad.

Su función, de hecho, es la de informar y alertar a los conductores que estén infringiendo esta norma de tránsito, pero sin castigarlos. En ese orden de ideas, estos dispositivos registran la velocidad del vehículo y la exhiben en una pantalla junto con la placa, advirtiendo cuando se excede el límite permitido en vías principales, fijado en 50 kilómetros por hora.

La estrategia apunta a que sean los propios conductores quienes moderen su comportamiento al volante, al recibir una alerta directa y visible sobre una conducción riesgosa, sin necesidad de sanciones económicas.

Dónde están ubicados

En total, la ciudad instaló once paneles fijos en corredores estratégicos donde se ha identificado un exceso reiterado de velocidad, además de cuatro paneles móviles, es decir, que pueden trasladarse según las necesidades operativas de movilidad.

Los paneles fijos están ubicados en puntos como la Calle 26, la Avenida Boyacá, la Autopista Norte y la Avenida NQS, en ambos sentidos de circulación, definidos tras un análisis técnico de zonas críticas por conducción riesgosa.

La velocidad es un problema para Bogotá

De acuerdo con las cifras de la Secretaria de Movilidad, una conducta que pone en riesgo a peatones, ciclistas y otros actores viales. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad insiste en que los paneles son una herramienta, enfocada en salvar vidas y reducir la gravedad de los siniestros viales en la ciudad.

