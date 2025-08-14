No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

Nuevo capítulo para el Museo de Memoria de Colombia: adjudican obra e interventoría

La Agencia Nacional Inmobiliaria adjudicó las obras para habilitar el museo, después de una historia de retrasos.

Redacción Bogotá
14 de agosto de 2025 - 05:04 p. m.
Museo de la Memoria, reactivan proceso para avanzar en obras atrasadas.
Foto: ANIM
Un nuevo capítulo se abre para el Museo de la Memoria de Colombia. Ubicado entre la avenida Calle 26, la carrera 29 y la avenida de Las Américas, su estructura, un espacio pensado para albergar la memoria de las víctimas del conflicto armado, terminó siendo una de las obras que más llama la atención en Bogotá, tanto por su arquitectura filosa, gris, como por el abandono de las obras. Después de un nuevo proceso público, las obras reanudarán.

En mayo de este año, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIM), abrió el proceso público N.° 004 de 2025. El objetivo: “realizar la etapa de preingeniería y la construcción de la fase II de obra para la terminación, habilitación y puesta en funcionamiento del sector Exposiciones I del Museo Nacional de la Memoria”.

Tres meses después, este 12 de agosto, la ANIM dio a conocer que culminó el proceso: “la reanudación de la obra del Museo Memoria de Colombia es un hecho. Fue adjudicada obra e interventoría. Un paso fundamental para construir un espacio que honre la memoria, inspire reflexión y promueva la transformación social”.

¿Por qué se detuvo la obra?

La construcción fue adjudicada en 2020 a la firma española Obrascon Huarte Lain S.A. (OHLA) y debía entregarse en 2022. Sin embargo, poco después comenzaron a evidenciarse problemas por falta de recursos y fallas técnicas, los cambio en la dirección del proyecto, lo que llevó a la suspensión de actividades cuando la obra alcanzaba apenas un 70 % de avance.

La construcción quedó suspendida hasta el anuncio de la apertura de una nueva convocatoria que busca reactivar y culminar la obra.

Informes de la Contraloría General adviertieron sobre un presunto detrimento patrimonial de hasta $12.000 millones y documentan fallas estructurales, como la ausencia de garantía sismorresistente, entre otras irregularidades.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
